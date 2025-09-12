お笑い芸人のヒコロヒーが９日放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」に出演。タクシーでの恐怖体験を告白した。

この日ゲストのお笑いコンビ・バッテリィズが自転車生活の魅力を熱弁。「（自転車なら）タクシーでもめなくてすむっていうのもありますよ」と話すと、ヒコロヒーは「ホントに大変！めちゃくちゃもめんねん」と実感を込めた。

「わし、この間タクシー乗って。運転手さんが全然、高速に乗らへんってなって」とタクシー内で起きたやりとりを切り出した。「『ちょっと、運転手さん、○○から高速乗ってくださいって、お伝えしたと思うんですけど…』って言ったら。『ああ、すいません。全然、何を言ってるか聞こえてなかったんですよ』って、ホントに悪びれもなく言われて。『えっ、ちょっと待ってください。でもあのとき運転手さんは、かしこまりましたっておっしゃいましたよね』」と運転手から指示をスルーされたと説明した。

全くこたえない運転手に折れたヒコロヒーは「『じゃあ、ここはいいんで、次の高速（の入り口）から乗ってくれますか？』って言ったら、『ニャー』って言われて」と運転手から返ってきたまさかのリアクションを告白。共演の齊藤京子が「えーっ！？それはヤバイ！」と思わず声を上げるなどスタジオも驚いた。

ヒコロヒーは「ホンマに意味分からへん、意味分からへん！。猫！？」と恐怖体験を振り返っていた。