齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。4月13日（月）の放送では、ヒコロヒーが今の時代ならではの“タレントの見え方”について不安に思ったエピソードを語る場面があった。【映像】ヒコロヒー、大先輩からの「結婚しろ」に「やかましい！」と一喝！が、収録後に青ざめる事態にこの日はさまぁ〜ず・三村マサカズをゲストに迎え、恒例企画「芸能界もしものピンチ対策会議」を