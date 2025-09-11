世界最大のプロレス団体「ＷＷＥ」のレジェンドで７月に７１歳で急死したハルク・ホーガンさんの長男ニック・ホーガン氏が遺産の受取人となるための書類を裁判所に提出し、約５００万ドル（約７億４０００万円）の資産を残したこと、長女で歌手のブルック・ホーガンが相続人から外れたことが判明したと、米メディア「Ｕｓウイークリー」が報じた。

同メディアによると、ホーガンさんの残した資産の中には２０万ドル（約２９００万円）相当の暗号資産、７９万９０００ドル（約１億２０００万円）相当の私有財産と知的財産、４００万ドル（５億９０００万円）相当のパブリシティー権などがあるという。

また資産価値１１００万ドル（約１６億２０００万円）のフロリダ州クリアウォーターに隣接する２軒の家を所有していることで知られているが、書類には記載されていなかったため、信託会社か有限責任会社によって保有されている可能性があると指摘した。

その一方、かねてホーガンさんとの確執が伝えられているブルックの名前は狒蠡蛙有瓮螢好箸砲覆った。

英紙「サン」は「遺言が公開され、生涯最後の数年間に影を落とした家族との確執が明らかになった」と報道。ホーガンさんは遺言書を作成し２０１７、２１、２２年に手直し。最終的には２３年７月に訂正した際、健康上の問題を抱えていたホーガンさんは、疎遠となっていたブルックを受取人から外したという。

ホーガンさんにとって前妻の娘となるブルックは金銭トラブルに巻き込まれるのを回避するため、自ら相続を辞退したと説明していた。