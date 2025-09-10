【KUROMI】重盛さと美の初楽曲提供『KUROMI（ハート）Profile』MV公開！
アーティスト「KUROMI」のメジャーデビュー曲第2弾となる『KUROMI（ハート）Profile』のMVが公開&9月10日（水）より配信開始された。
今年20周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「クロミ」が、アーティスト「KUROMI」として10月にTOYS FACTORYよりメジャーデビューするのに先駆け、第2弾楽曲『KUROMI（ハート）Profile』のミュージックビデオ（以下MV）が、KUROMI／クロミ公式YouTubeチャンネルにて9月9日（火）20時に公開された。
また、各種音楽配信サイト・サブスクリプションサービスにて、本楽曲の配信を9月10日（水）0時より開始された。
『KUROMI（ハート）Profile』は、セルフプロデュース力を武器に音楽シーンでも支持を集める重盛さと美が初の楽曲提供を、MAPLE HONEYが作曲・編曲を手がけた楽曲。
KUROMIのありのままの自分の姿とちょっぴり素直な気持ちを綴ったリリックと、重厚なサウンドにのせた力強いラップとポップなメロディーを備えている。
重盛さと美からは「KUROMIちゃんの奥深さと魅力がたっぷり詰まった曲になったと思います！！ 自分が歌う曲じゃないからこその自由度と、KUROMIちゃんだから届く言葉やメロディの厳選が、本当に楽しかったです！」と、コメントも寄せられている。
本楽曲は10月22日（水）発売の1st EP『KUROMI IN MY HEAD』に収録予定となっている。
MVでは、KUROMIの ”プロフィール” をテーマに、プロフィール帳を書きながら自分と向き合っていくKUROMIの姿が描かれている。
クールからガーリーまで様々なテイストの衣装に身を包み、泣いたり笑ったりいつも素直に自分を表現するKUROMIらしさが詰まったMVを楽しんでみてね。
