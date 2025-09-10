¥¢¥ì¥óÍÍÃÏ¾åÇÈ½éMC¡ªÁ´¿ÍÎàÉ¬¸«¡ª¿À¥³¥¹¥á¹ßÎ×¡ÖÂ¨Çã¤¤¡ªÈþÈ©¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¡×¥Æ¥ìÅì¤Ë¤Æ9/15(·î)¸á¸å£±»þ55Ê¬ÊüÁ÷
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈþÍÆ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡Ömegbaby¡×¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥³¥¹¥á¤ÎÈëÌ©¤òÃµ¤ë¡ª¤·¤«¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥¹¥á¤Ïº£¤À¤±¤ÎÄ¶ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡ãÈÖÁÈÆâÍÆ¡ä
¿²ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÈ©¹Ó¤ì¡ª¶¯¤¤»ç³°Àþ¡ª¤µ¤é¤Ë¤ÏÎäË¼¤Ë¤è¤ë´¥Áç¡ª²Æ¤Ï¡ÖÈ©Çº¤ß¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¥·ー¥º¥ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÈþÈ©¤òµá¤á¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤òµß¤¦¤Ù¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Èþ¤·¤µ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡ªÂçÊª¥Þ¥À¥à¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥óÍÍ¡ª×ÖÅÙ¥¼¥í¡¢¼«Ê¬¤ò´Ó¤¯¸ÀÍÕ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥ì¥óÍÍ¤¬¡¢º£ÃíÌÜ¡ªÎáÏÂ¤ÎÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦megbaby¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëÄ¶ºÇ¶¯ÈþÈ©¥¢¥¤¥Æ¥à¤òËÜ²»¤Ç»Â¤ë¡£
¡Ö¥Ä¥äÈ©¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¡×ËÜÅö¤ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ä¥ä¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¼«¿®¤Î¸÷¡×¤È¤¤¤¦megbaby¤¬¡¢£²Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿¡È¹¶¤á¡É¤È¡È¼é¤ê¡É¤Î¥Ð¥¯¥Á¥ªー¥ë¡Ê¼¡À¤Âå¥ì¥Á¥Îー¥ë¡Ë¡ß¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤Î¡Ö¥Ð¥¯¥Ó¥¿ÈþÍÆ±Õ¡×¤âÅÐ¾ì¡ª
¥¢¥ì¥óÍÍ¤¬Àä¶«⁉ Ì¤Íè¤ÎÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ºÇ¿·¥Þ¥·ー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÝÍç¤Ë¡ª
¡ãÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ä
¡¦¤¦¤ë¤ª¤¤¤´¤Û¤¦¤Ó¥»¥Ã¥È
¥áー¥«ーÄ¾ÈÎ¹ç·×²Á³Ê14,740±ß¡¡¢ª¡¡ÆÃÊÌ²Á³Ê9,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ ¤Ä¤äÈ©»Å¹þ¤ß¥á¥¤¥¯¥»¥Ã¥È
¥áー¥«ーÄ¾ÈÎ¹ç·×²Á³Ê11,110±ß¡¡¢ª¡¡ÆÃÊÌ²Á³Ê7,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä¡¡¥¢¥ì¥ó ¡¡ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡¡ ¥¤¡¦¥¦¥ó¥Æ¡¡ ¥Ðー¥Óー(¥Ê¥ìー¥¿ー)
¡ã¥¢¥ì¥ó¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
£Ñ¡¥º£²ó½é¤á¤ÆÃÏ¾åÇÈ£Í£Ã¤ÇÄÌÈÎÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
£Á¡¥»äÉáÃÊ¤¢¤ó¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤Í¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡¢º£Æü¡£
¡¡¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÓÃæÅÓÃæ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡¡¡¡¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤¢¤È¤ÍÄÌÈÎÈÖÁÈ¤³¤¦¤¤¤¦¤Î½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢
¡¡¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤òÃÎ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡¡¤¢¤ó¤Þ¤ê»ä¸«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡Ö¤¢¤Ã¡ª¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ½ã¿è¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿
¡¡¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿～¡ª¤¹¤´～¤¤¡£
£Ñ¡¥º£²ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð
£Á¡¥¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÃÍÃÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤ì¤À¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊÀäÂÐ¤ËÃÍ°ú¤¤·¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢
¡¡¡¡¤¢¤ÈÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬Á´Éô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡¢
¡¡¡¡¤¢¤È¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤â£¸ËçÆþ¤Ã¤Æ¤ëºÇ½é¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¥»¥Ã¥È´Þ¤á¤Æ¡¢
¡¡¡¡¤Þ¤¡¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤¤²Á³Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÀäÂÐ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤·¡¢
¡¡¡¡»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í～¡¡¥¨¥ß¥³¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤â¤¦¤ªÈ©¤Î¥Î¥ê¤È¤«¤Ç¡£
¡¡¡¡¡Ê¥¨¥ß¥³¡§»ä¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡¡¡¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í～¡ª
¡¡¡¡¡Ê¥¨¥ß¥³¡§¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
£Ñ¡¥¡Ê¼ýÏ¿Ãæ¤Ï¡ËËÜ²»¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Á¤Ç¤¹¤«¡©
£Á¡¥¤â¤Á¤í¤ó¡ªËÜ²»¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ã¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡¹©Æ£Î¤¼Ó¡¡¥Áー¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥¹¥Þ¥Û¤¬ÆÍÇ¡¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë40Âå¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÈÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥¥á¡×¤È¤Ï¡Ö¥Ä¥ä¡×¤È¤Ï¡©
¤É¤ó¤ÊÈ©Çº¤ß¤Î¿Í¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ö¹¶¤á¤Ê¤¬¤é¼é¤ë¥±¥¢¤È¤Ï¡©¡×¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡ÖÂ¨Çã¤¤¡ªÈþÈ©¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2025Ç¯9·î15 Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å1:55～3:00
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¥¢¥ì¥ó¡¡¡¡ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡¡¡¡¥¤¡¦¥¦¥ó¥Æ¡¡¡¡¥Ðー¥Óー(¥Ê¥ìー¥¿ー)
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.tv-tokyo.co.jp/sokugai/
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡ÛⒸ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ