川村エミコ
川村エミコは、日本のお笑い芸人。お笑いコンビ・たんぽぽのメンバー。1979年12月17日生まれ、神奈川県出身。
2026年7月30日
2026年7月18日
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公開収録で川村エミコに激怒し「途中退席」アレン様の言動が波紋
番組内企画での川村の発言に激怒し、収録中のスタジオを途中退席したことを告白
Smart FLASH
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川村エミコとの「喧嘩」で炎上のアレン 過去の迷惑行為にも批判殺到
日刊ゲンダイDIGITAL
2026年7月16日
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アレン様、川村エミコとの喧嘩の経緯を説明「我慢ができなかったんです」
番組内でアレンさんが川村さんを「無難なコメント」と指名したことが発端とのこと
J-CASTニュース
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アレン様、たんぽぽ川村エミコとの「喧嘩の件」状況＆経緯明かす
収録中に川村エミコ氏から立ち上がって怒鳴られ、スタジオを途中退出したという
モデルプレス
2026年1月20日
2025年10月24日
2025年10月9日
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たんぽぽ川村エミコ「知らない人の車で送ってもらった」エピソードが物議
タクシー乗り場で見知らぬ人に声をかけられ、車で送ってもらったという
Smart FLASH
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男性と喫茶店に行ったら衝撃の結末が たんぽぽ・川村エミコが回想
緊張しすぎて会話が全く弾まず、自身がトイレに行った際に相手が帰ったそう
スポニチアネックス