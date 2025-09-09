ポケモン公式Xで「逆転」現象 「メガカラマネロ」登場の匂わせ？
ポケモンシリーズの最新情報を伝える公式Xアカウント「ポケモン情報局」に何やら不穏な動きが。プロフィールや投稿がすべて逆さまに「逆転」する現象が確認されています。
■ 公式Xで「逆転」現象が発生
この現象が確認されたのは、9月8日の夜から。あわせて投稿されたポストには、真っ暗闇の中でガサガサと音が鳴るだけの動画が添付されています。
さらに翌9日のポストでは、アニメの予告も行われていますが、投稿文や画像も「逆転」状態。いったいアカウントに何が起きているのでしょうか。
察しの良い方はもうすでに気付いているかもしれませんが、これはおそらく“ぎゃくてんポケモン”「カラマネロ」に関するプロモーションの一環であると思われます。
■ カラマネロが鍵？
「カラマネロ」は「ポケットモンスターX・Y」に登場したポケモンです。Lv30以上の「マーイーカ」がレベルアップする際、ニンテンドー3DS本体を逆さにすると進化するというユニークな方法で注目を集めました。これにちなんで、公式Xでも逆転する現象が起きていると推測できます。
さらに、全国のポケモンセンターでは9月5日から10日までの6日間、「マイ・フレンド・カラマネロ」と題したキャンペーンを実施中。一部の店舗にはカラマネロの装飾が登場するなど、大々的に打ち出しが行われています。
■ 「ポケモンレジェンズ Z-A」との関連か
公式がカラマネロをここまでプッシュする理由は、おそらく最新作「ポケモンレジェンズ Z-A」に関するものでしょう。
同作ではポケモンの「メガシンカ」に再度スポットが当てられており、これまでには「メガカイリュー」「メガウツボット」「メガルチャブル」が、新たなメガシンカポケモンとして登場することが順次発表されてきました。
つまり、もしかすると「メガカラマネロ」が登場することの匂わせ……が、今回のXアカウント逆転現象に繋がっているのかもしれません。
特性「あまのじゃく」を用いたトリッキーな戦い方で、一部のファンから熱烈な支持を得るカラマネロのメガシンカとなると、再度大きな注目を集めそう。今後の情報を注意深く見守りましょう。
— 局報情ンモケポ【式公】 (@poke_times) September 8, 2025
⤵️……ンャチヌカナみ込ち落
……るあでのいなかいはで縄筋一もり作ーマンハhttps://t.co/CfUq3Ky2xX#uoɯǝ̗ʞoԀ #ケポニア pic.twitter.com/a376TVjhEv
— 局報情ンモケポ【式公】 (@poke_times) September 9, 2025
＜参考・引用＞
局報情ンモケポ【式公】（@poke_times）
ポケモン公式HP「ポケモンセンターで『マイ・フレンド・カラマネロ』が開催中！」
（山口弘剛）Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025090905.html