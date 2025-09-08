この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【専門家が解説】離婚か修復か…別居が突きつける現実！』にて、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、夫婦間の別居について深く語り、"別居は逃げではなく立ち止まる勇気"であると持論を展開した。岡野氏は、「別居=逃げ」という世間のイメージに反し、「これは逃げなんて思わなくて、むしろ問題を真正面から見る一時停止ボタン」と説明。「別居することで相手も考える時間が取れるし、新しい気づきをもたらす大事な時間」と強調した。



岡野氏によれば、「よっぽどモラハラやDVでこのままいたら病気になってしまう時は、逃げることも自分を立て直すための正しい選択」とし、「別居は夫婦関係の破綻を裁判所が認めるためにも重要な期間になる」と法律的な観点も解説。また、「別居は離婚への近道にもなりうるが、逆に修復のきっかけになる場合もある」と幅広いケースに触れた。



さらに「別居したことで、パートナーのありがたみや自分の本当の気持ちに気づくことが多い。良いことも悪いことも気づくチャンス」だと述べ、白黒を急ぐのではなく、「これは神様がくれた人生を見直すあなたのための時間」と別居期間の重要性を説いた。同時に、生活費確保の重要性や、証拠集めのタイミングにも触れ、「生活費は婚姻費用として必ず確保すべき」と具体的なアドバイスも発信。「別居＝離婚ではない。別居中に気持ちを伝えることで関係修復につながるケースもある」とし、感情的な行動や焦りは禁物と呼びかけた。



動画の締めくくりで岡野氏は、「決断を先延ばしにする別居という形で時間稼ぎをするのは決して悪いことではありません。あなたがしっかりとこの期間に後悔しない人生を送るために、別居は有効に活用してほしい大事な時間」と力説。「勇気が未来を守る」と動画視聴者へエールを送り、自著の案内と共に記事を締めた。