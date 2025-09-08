この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」の動画で、政治評論家の竹田恒泰氏とタレントのフィフィが、読売新聞の報道が伝えた米国の大学における DEI（diversity, equity and inclusion：多様性・公平性・包括性）政策の「後退」について意見を述べた。両氏は、過度な多様性推進が生む課題をめぐり見解を交わした。



動画冒頭で竹田氏は、同報道を取り上げ、トランプ政権が DEI 政策の撤廃を打ち出した結果、全米の少なくとも 60 の大学で関連部門の閉鎖や再編、ウェブサイト上の DEI 表記の削除・変更が行われたと説明した。背景には補助金の凍結など政権側の圧力があるとし、大学側が譲歩を迫られていると主張した。竹田氏は「別に多様性なんかどうでもいいと言っているわけじゃなくて」と前置きし、「行き過ぎた、たとえば女性だから優遇、黒人だから優遇といった対応は、逆の人権侵害を生む」と指摘。さらに「多様性が“言った者勝ち”に」との懸念を示し、「公平であればいいというだけで、特別に権利や特権を与えるのは、あらゆる誤りの始まりだ」と語った。



これに対してフィフィは、DEI 政策を推進する団体について「政府からの補助金狙いの団体が多くないですか。目的はその人たちのことを考えて幸せにしようと思ってやっているとは全然思わないですね」と述べ、不信感を表明した。Facebook の性別選択肢が多数ある現状に触れ、「くそくだらないですね、申し訳ないけど。最後は性癖のようなものまで、こちらが認めなきゃいけなくなる」と発言した。



フィフィは具体例として、車から降りるよう指示された中年男性が赤ちゃんの格好をして「自分は赤ちゃんだ」と主張した事例を挙げ、「自認しているのが赤ちゃんだ」「それも一種の性別なんですね」とコメント。さらに「事件を起こしました。でも自分は赤ちゃんだから分からなかった。能力がなくて判断できなかった、という主張まで認めるのか」と問題提起した。フランスで行われたオリンピック関連の映像については「放送禁止レベルの露出」と言及し、「逆にフランスは結構いいことをやったのでは」「みんながドン引きして、いったん止まろうかとなった」と述べた。



両氏は、過度な多様性尊重が「何でも尊重される」という形で独り歩きし、「普通の人たちが迷惑を被る」状況や「マジョリティが無視される」現状への懸念を示した。フィフィは「私たち（マジョリティ）の権利を侵害している」と主張し、日本社会に対しても「ポリコレ的なものの“ヤバさ”に日本も気づいた方がいい」と語った。