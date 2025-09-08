オリオールズとのカード最終戦

【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。5打席に立って菅野から2本塁打、その後も3四球と、全打席出塁の活躍で連敗ストップに貢献した。

この日は菅野とメジャー初対決。第1打席では2球目のシンカーを捉え、打球はそのまま右中間スタンドに着弾。打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、飛距離411フィート（約125.3メートル）の一発だった。先頭打者本塁打は今シーズン12本目で、2023年のベッツと並び球団最多タイ記録にとなった。

第2打席では内角のフォーシームをまたも完璧に捉え、バックスクリーンへ。打球速度108.2マイル（約174.1キロ）、飛距離は399フィート（約121.6メートル）だった。菅野とはNPB時代の2015年の6月10日に対戦しており、同戦では2打数2安打1四球。今回は10年ぶり2度目の対決だった。

1試合2発は6月14日（同15日）の本拠地・ジャイアンツ戦以来今季4度目、通算23度目。2打席連発は5月15日（同16日）の本拠地・アスレチックス戦以来、今季2度目となった。

菅野は3回に右足に打球が当たった影響で緊急降板。大谷は2番手ウルフラムと対戦した4回2死三塁の第3打席、左腕アキンと対戦した7回の第4打席、6番手ガルシアと対戦した9回無死一塁の場面はいずれも四球で出塁。この日は5打席に立って全出塁となった。

チームは先発カーショーが5回まで無失点投球を披露。6回に1点を失ったところで降板し、2番手エンリケスも適時打を浴びてこの回2点を返された。それでも、9回にはベッツの犠飛で1点を加えた。

6日（同7日）のカード2戦目では山本が9回2死まで無安打投球を披露しながら、まさかの敗戦。悪夢を引きずらず、9月初勝利を手にした。（Full-Count編集部）