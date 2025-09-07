90+4分ジェルマン逆転弾、90+8分には中野がダメ押しミドル!! 広島が湘南との激闘制してルヴァン杯準決勝へ
[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦 広島 4-1 湘南 Eピース]
ルヴァンカップは7日に準々決勝を開催した。サンフレッチェ広島は湘南ベルマーレに4-1で勝利し、2戦合計6-4で準決勝に駒を進めた。
ゴールに迫る広島は前半12分、MF田中聡のボール奪取からカウンターを仕掛け、FW前田直輝の持ち運びからFWジャーメイン良がシュート。左足で狙いすまして放ったボールは左ポストに嫌われた。それでも同23分、前田が右サイドを突破して折り返したボールをFW加藤陸次樹が合わせて2戦合計3-3とした。
ところが湘南は少ないチャンスをものにした。前半37分、GK吉田舜のゴールキックでFW鈴木章斗が競り勝って右サイドのMF藤井智也に繋ぐ。藤井が縦に突破して折り返したボールをFWルイス・フェリッピがダイレクトで出したボールに鈴木が反応して抜け出し、GKと1対1になったところを右足でボールを地面に叩きつけてループシュートにする技あり弾でゴール。元ドイツ代表MFメスト・エジルを彷彿とさせるシュートで再び前に出た。
広島は再び追いかける展開の中、MF中島洋太朗が高いパスセンスを発揮して攻撃のリズムを作っていく。ただ押し込む時間が続くも得点には至らず、2戦合計3-4で前半を終了した。
湘南は後半7分、途中出場のFW小田裕太郎がペナルティエリア内左から左足を振り抜いたが、枠の上に外れた。反対に広島は同11分、中島がGK吉田舜と1対1になるもシュートは吉田に防がれた。直後にはMF中村草太から加藤を経由してジャーメインがシュートを放つも相手のブロックに遭った。
そうして迎えた後半14分、広島は中村が左サイドで深い切り返しを見せてペナルティエリア内に侵入すると相手MF鈴木雄斗に倒されてPKを獲得。これをジャーメインがゴール左に決めて再びタイスコアとした。
再び勝ち越しを目指す湘南は後半22分、右サイドからのクロスを相手GKチョン・ミンギがこぼしたところにMFゼ・ヒカルドが反応したが、シュートはMF中野就斗に阻まれた。同36分には広島に決定。FW木下康介のポストプレーを起点にカウンターを仕掛け、ジャーメインのスルーパスから再び木下がボールを受けて左足を振ったがGKの好セーブで逆転には至らなかった。
それでも広島は後半45+4分、中村のクロスに飛び込んだFWヴァレール・ジェルマンが劇的な逆転弾。同45+8分には中野のミドルシュートが相手選手に当たってゴールに吸い込まれ、2戦合計6-4で撃ち合いを制した。
