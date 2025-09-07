ミスドは「100円セール」で買っていたわが家。しばらく食べてないけど、もう“セールは廃止”になった？ 定番3種の「価格推移」も、過去10年分チェック

ミスドの「100円セール」、実は2016年が最後だった

かつてミスタードーナツの大きな魅力の1つだった「100円セール」。人気のフレンチクルーラーやオールドファッションなど定番ドーナツが一律100円（税抜き）で買えるというお得なイベントで、月に1～2回、数日間の期間限定で実施されていました。

「箱いっぱいに買って家族で楽しんだ」「会社帰りにまとめ買いした」など、思い出に残っている人も多いでしょう。ところが、このセールは2016年を最後に終了しています。以降は公式には行われていません。



定番ドーナツは過去10年で最大60円の値上げ。とは言え一時は大幅な値下げも

最近ドーナツの値段が上がった、と感じている人は多いかと思います。しかし、ここ10年間のミスタードーナツの価格の推移を詳しくチェックすると、値上げ一辺倒ではないことが分かります。

公式サイトやニュースリリースなどから、定番商品であるフレンチクルーラー、オールドファッション、ポン・デ・リングの価格の推移を見てみましょう。この3種は多少の時期のずれはあるものの、基本的には同じ水準で価格が変動しています。



フレンチクルーラー、オールドファッション、ポン・デ・リングの価格の推移

2016年11月：130円 → 100円

2019年5月：100円→110円（オールドファッションのみ）

2020年1月：100円→110円（ポン・デ・リングのみ）

2020年3月：100円→110円（フレンチクルーラーのみ）

2022年3月：110円→120円

2022年11月：120円→140円

2024年7月：140円→150円

2025年3月：150円 →160円

※時期により税率が異なるため今回は比較しやすいようすべて税抜き価格を記載しています

意外なことに、2016年には30円値下げされています。このときはドーナツおよびパイなど計35種が10円～30円値下げされ、この3種以外にも100円～130円で購入できる商品が30種類以上ありました。

つまり、「100円セール」は2016年で終了したものの、全体的な値下げによりそれまでよりおトクにドーナツを楽しめたということです。「100円セール」廃止の背景には、この値下げがあったとも考えられます。

その後、2019円から2020年にかけて段階的に値上げをしていますが、その理由は食感や風味を改良し、定番商品をリニューアルしたことだとされています。

しかし2022年には、主原料である小麦粉や食用油などの原材料の高騰や、食材の調達コスト、物流費など諸経費の上昇を理由に2度の値上げが実施されました。

2024年の価格改定は生地をリニューアルしたことによるポジティブなものですが、2025年には再び原材料価格や原油価格、物流費などの諸経費の高騰によるコスト増加を理由に値上げに踏み切っています。



まとめ

「100円セール」の時代を知っていると、いまのドーナツの価格はどうしても「高くなった」と感じますよね。

ただ、振り返ると2016年には思い切った値下げがあったり、原材料費などが高騰する中でも定番商品の見直しといったリニューアルを重ねてきたりと、単に値上げするだけでなく、「おいしく食べてほしい」というミスタードーナツの思いが伝わってきます。

だからこそ、「もっちゅりん」や「ニューホームカット」など話題の新商品が次々と生まれているのかもしれません。「100円で気軽に箱買い」という楽しみ方は少し難しくなりましたが、頑張った日のごほうびやちょっとしたぜいたくとして、旬の商品やリニューアルした定番商品を味わってみるのもいいですね。



