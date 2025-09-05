この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

松浦悠真気象予報士が自身のYouTubeチャンネル『マニアック天気』にて、「【台風15号】東海・関東 猛烈な雨が降り集中豪雨の恐れ」と題した最新情報を発信した。動画では、台風15号が東海地方を東へ進み、関東でも「かなり殺菌（警戒）する見込み」と説明。愛知県から静岡県にかかる雨雲にメソ低気圧が生じていることを受け、「非常に激しい雨や竜巻などの激しい突風が非常に吹きやすい」と述べ、視聴者に強い警戒を求めた。



松浦氏は「台風の中心は少し西側にあるが、この低気圧の循環と寒冷前線の性質を持った弓状の雨雲が発生している」と現状を解説。「関東も台風中心から離れているが、南から非常に暖かく湿った空気が流れ込み、広範囲に活発な雨雲がかかっている」とし、過去24時間で奈良県の一部では300ミリ近い大雨になったと伝えた。



進路については「台風15号は今日の夕方には静岡県付近を通過し、夜にかけて関東南部の沖合にかなり接近。その後は6日朝までに温帯低気圧へ変わる見込み」と予想。その上で「東北80ミリ、関東甲信200ミリ、東海150ミリの予想。特に関東南部、静岡、愛知では今夜の初め頃まで線状降水帯の発生に厳重警戒」と繰り返した。



さらに「線状降水帯の有無に関わらず、短時間で100ミリから150ミリを超える激しい降り方になり、災害危険度が急激に高まる」と警鐘。「今日の夜の初め頃までは、厳重な警戒を続けるようにしてください」と注意を呼びかけた。



動画の締めくくりには「竜巻注意情報が出ている時は、頑丈な屋内に退避してください」「土砂災害や道路冠水にも警戒を」と具体的な対策を案内。最後に「マニアック天気では台風など天気の詳細解説や限定特典を用意。気になる方は概要欄からメンバーシップへ」と動画の案内で結び、視聴者に最新情報のチェックを促している。