¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢4Æü¡¢·»¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¾°Ìï(30)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾°Ìï¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÄï¡¢À¶¿å¿ÒÌé¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ÀËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊóÆ»¤Ë¤¢¤ëÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤ë¤Ù¤»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¿¤À·»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤â¤ª¤é¤º¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÄï¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Èà¤ò¸«¼é¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ÒÌé¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆÅÙ¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¾°Ìï¤Ï07Ç¯¤«¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Êì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢Êì¿Æ¤È¤Ï»àÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£