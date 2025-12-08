12·î8Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶¿å¿ÒÌé¤ÎÂáÊá¸å¤Ë¡ÖÅÜ¤ê¥Þ¡¼¥¯¡×Åê¹Æ¤·¤¿¡È·»µ®Ê¬¡É¾¾ÅÄæÆÂÀÀ¶¿å¿ÒÌé¤¬Ë¡Äî¤ÇÊü¤Ã¤¿¡È¤Ò¤È¸À¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÀ¶¿å¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æº£Ç¯9·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢Æ±·î22Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡È¼ç¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Î´ËÏÂ¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡É¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ