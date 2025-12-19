ニューストップ > 国内ニュース > 清水尋也被告、有罪判決を受けコメント発表「自覚や責任感を欠いた」 清水尋也 時事ニュース オリコンニュース 清水尋也被告、有罪判決を受けコメント発表「自覚や責任感を欠いた」 2025年12月19日 16時4分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大麻所持で執行猶予付きの有罪判決を言い渡された清水尋也被告 19日に所属事務所を通じてコメントを発表し、騒動を改めて謝罪した 自身の行為は「あまりにも未熟であり、自覚や責任感を欠いたもの」とした 記事を読む おすすめ記事 Ｖ系バンド活動休止「歴史を侮辱する意図はございません」沖縄「ひめゆり学徒隊」ライブを反省 2025年12月14日 11時48分 HKT48メンバー、福岡の刺傷事件に「ショックで心が追いついていません」心境明かす 2025年12月16日 16時37分 清水尋也被告 有罪判決を受け事務所が声明「ことの重さを痛感」「深くお詫び申し上げます」 2025年12月19日 16時20分 ファンウェルメスケルケン際が川崎F退団 「皆さんは私の選手人生における宝物」サポーターに感謝 2025年12月18日 22時52分 出産から２か月半・中川翔子、双子に「おもかげを感じるから泣いちゃいます」 2025年12月16日 17時49分