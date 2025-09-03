この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が公開した動画で、教養YouTuberのすあし社長が「なぜ資源のないスイスが豊かになれたのか？」という疑問に、歴史的背景からわかりやすく解説している。



動画は、スイスが「天然資源がほぼ無い」「国土の7割が山岳地帯」という国家運営において極めて不利な条件を抱えている事実から始まる。資源に恵まれない小国が、いかにして世界屈指の経済大国へと成長できたのか。その鍵は、独自の国家戦略にあった。



すあし社長が最初に挙げるのが、「永世中立」という巧みな生存戦略だ。一般に平和的なイメージで語られるが、スイスにとっては「国を守るための『戦略』であり、富を築くための『武器』」だったと指摘。かつては「ヨーロッパ最強の傭兵軍団」として外貨を稼いでいたスイスが、1515年の「マリニャーノの戦い」での大敗を機に対外戦争から手を引き、「資産の避難場所」としての地位を確立。これにより、「信頼」という無形の資産を築き、金融立国としての礎を固めた経緯を丁寧に解説している。



さらに、スイスの成功を支えたのは「付加価値」を追求する産業戦略だという。資源がないからこそ、時計に代表される精密機械産業や製薬・化学産業のように、「加工技術・職人技・ブランド力」といった「目に見えない価値で勝負」する道を選んだ。この背景には、「『ない』ことを嘆くのではなく、『ある』ものを最大限に研ぎ澄ます」という、逆境を強みに変えるスイスならではの哲学があったと語る。



動画の後半では、企業での実務と学校での学習を並行する教育制度「デュアルシステム」や、労使間の対立が少ない「平和協定」といった、国の安定を支える優れた社会システムにも言及。スイスの成功が、単一の要因ではなく、歴史、戦略、国民性が複合的に絡み合った結果であることを解き明かしている。資源の有無だけでは測れない国家の豊かさについて、改めて考えさせられる内容だ。



▼会員制コミュニティ RELIVE

https://relive-salon.fants.jp/

学べる仲間が欲しい方は気軽に覗いてみてください！