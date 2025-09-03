リニューアルしたトマトクリーミーソースが決め手！ 「月見バーガー」を実食！

お店でひとつずつ蒸し焼きにしているたまごに、100％ビーフパティとスモークベーコン、リニューアルしたトマトクリーミーソースを合わせ、セサミバンズで挟んだ「月見バーガー」。

夜空に浮かぶ大きな満月とうさぎが描かれた包み紙にくるまれて提供されます。まだまだ暑い日が続きますが、秋を感じられる涼しげなデザインで、お月見気分に浸れます。

こだわりのたまごはとても厚みがあり、ボリューム感があります。そして、なんと今年は味の決め手になるトマトクリーミーソースが8年ぶりにリニューアルされました！

進化した「月見バーガー」を、実食といきましょう！

ジューシーなビーフパティのうま味とぷるぷる食感のたまごに、スモークベーコンの香ばしさと塩気がマッチ！ そして、なんといってもこのトマトクリーミーソースがたまりません!!

まろやかでクリーミー、そしてさわやかなトマトの酸味で全体を引き締めてくれています。ボリューム感もありながら、暑い日にもパクパク食べられるバーガーとなっていました。

■「月見バーガー」

価格：単品440円〜、バリューセット740円〜

エネルギー：1個あたり、401kcal

溶き卵にすき焼きをくぐらせた味をバーガーで再現！「とろ旨すき焼き月見」を実食！

「月見バーガー」にコクのあるチェダーチーズとまろやかな味わいのすき焼きフィリングを合わせ、スチームしたふわもち食感のバター風味バンズで挟んだ「とろ旨すき焼き月見」。

こちらは、すき焼きを連想させる茶色の包み。大きな満月と、雲にのったうさぎがかわいいデザインです。

とろりととろけるチェダーチーズが実に食欲をそそります！ ふんわりとしたバンズと、溶き卵にすき焼きをくぐらせた味を再現したという、すき焼きフィリングにも期待を高めつつ……いただきますっ！

ひと口目から、すき焼きフィリングのまろやかで濃厚なうま味が口いっぱいに広がります！ たまごやビーフパティとも、もちろん相性抜群。チェダーチーズのコクとベーコンの塩気、トマトクリーミーソースもしっかり調和し、なんともぜいたくな味わい。じっくり味わって食べたくなるおいしさです！

■「とろ旨すき焼き月見」

価格：単品540円〜、バリューセット840円〜

エネルギー：1個あたり、506kcal

圧倒的ボリュームのビーフパティ✕3！ 「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」を実食！

「とろ旨すき焼き月見」の100％ビーフパティを3枚に増量した夜マック®限定の「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」。

大きな満月と紅葉の葉、月を見上げるうさぎがかわいい包み紙。鮮やかな赤が目を引きます。

包みを開けると……衝撃のボリューム！ 3枚も積み重ねられた100％ビーフパティに圧倒されてしまいます……！ それでは、豪快にかぶりついていただきます!!

すき焼きフィリングはしっかり存在感があり、濃厚なうま味とコクが全体を包み込んでくれています。……しかし、注目はやはり3枚の100％ビーフパティの肉肉しさ！ ジューシーで食べ応え満点、非常に満足感のあるバーガーになっています。

■「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」

価格：単品780円〜、バリューセット1080円〜

エネルギー：1個あたり、704kcal

ホッと心が満たされるやさしいスイーツ！ 「あんバターとおもちの月見パイ」を実食！

やわらか食感のおもちとつぶ感のあるあんこにバターフィリングを合わせ、サクサク食感のパイで包んだ「あんバターとおもちの月見パイ」。

「月見バーガー」と同じ、夜空の満月とうさぎがデザインされたパッケージです。

サクサクのパイにやわらか〜いおもち、さらにあんこのホクホク感と、さまざまな食感が楽しめます。じゅわっと広がるバターフィリングの塩気とコク、あんこのやさしい甘さが互いに引き立て合い、ご褒美感のある味わいになっています。

バーガーを食べた後のデザートとしてはもちろん、一日のご褒美スイーツとしてもバッチリです！

■ 「あんバターとおもちの月見パイ」

価格：単品190円〜

エネルギー：1個あたり、295kcal

2025年のマクドナルド「月見」シリーズは、新商品5種を含む全8種が”月見ファミリー”としてラインナップされています。

ご紹介した「月見バーガー」、「とろ旨すき焼き月見」、「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」、「あんバターとおもちの月見パイ」のほかにも、新商品や「月見」シリーズ定番商品の4種類があるのでご紹介します！

100％ビーフパティとたまご、スモークベーコンにトマトクリーミーソースを合わせ、さらにコクのあるチェダーチーズをプラスしセサミバンズで挟んだ「チーズ月見」。

■「チーズ月見」

価格：単品470円〜、バリューセット770円〜

エネルギー：1個あたり、451kcal

お店でひとつずつ蒸し焼きにしているたまごと風味豊かなソーセージパティ、スモークベーコンにトマトクリーミーソースを合わせ、もっちり食感のイングリッシュマフィンで挟んだ朝マック®限定の「月見マフィン」。

■「月見マフィン」

価格：単品400円〜、バリューセット600円〜、コンビ460円〜

エネルギー：1個あたり、500kcal

山梨県産シャインマスカット果汁を使用したフルーティーな味わいの「月見マックシェイク 山梨産シャインマスカット味」。



■「月見マックシェイク 山梨産シャインマスカット味」

価格：単品Sサイズ190円〜、単品Mサイズ270円〜

エネルギー：1個あたり、S：221kcal、M：366kcal、L：454kcal

※バリューセット価格に＋50円で、Mサイズ「月見マックシェイク 山梨産シャインマスカット味」に変更可能

瀬戸内レモン果汁のさわやかな酸味にオニオンとガーリック、ブラックペッパー、隠し味のジンジャーを合わせた「瀬戸内レモンペッパーソース」。

■「瀬戸内レモンペッパーソース」

価格：単品40円〜

エネルギー：1個あたり、87kcal

※「チキンマックナゲット」5ピースは2個目から、15ピースは4個目からそれぞれソースの追加購入可能



マクドナルドの風物詩「月見」シリーズを食べて、秋を感じるという方もいるはず。今回はバーガーだけでなくサイドメニュー、ドリンク、スイーツまで揃っています。ぜひ、秋を感じにマクドナルドへ足を運んでみましょう！



■「月見ファミリー」

販売期間：2025年9月上旬〜10月下旬まで（商品によって異なる）

取扱店舗：全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗を除く）

※店頭価格は一部の店舗およびデリバリーでの価格は異なります。

詳細はウェブサイトをご確認ください。

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/tsukimi/



