横浜FMvs柏 スタメン発表
[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦](日産ス)
※19:00開始
主審:池内明彦
副審:浜本祐介、堀越雅弘
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 16 加藤蓮
DF 33 諏訪間幸成
DF 25 鈴木冬一
MF 6 渡辺皓太
MF 28 山根陸
MF 17 井上健太
MF 20 天野純
MF 41 松村晃助
MF 18 オナイウ情滋
FW 26 ディーン・デイビッド
控え
GK 19 朴一圭
DF 43 埜口怜乃
MF 49 加藤海輝
MF 8 喜田拓也
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
FW 30 ユーリ・アラウージョ
FW 37 ジョルディ・クルークス
FW 48 谷村海那
監督
大島秀夫
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 42 原田亘
DF 4 古賀太陽
DF 88 馬場晴也
DF 2 三丸拡
MF 6 山田雄士
MF 39 中川敦瑛
MF 8 小泉佳穂
MF 3 ジエゴ
FW 11 渡井理己
FW 20 瀬川祐輔
控え
GK 29 永井堅梧
DF 13 犬飼智也
DF 16 片山瑛一
DF 26 杉岡大暉
MF 14 小屋松知哉
MF 15 小見洋太
MF 19 仲間隼斗
MF 28 戸嶋祥郎
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
