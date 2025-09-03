【ハミクマ・オリジナルグッズ】 9月3日 販売開始

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、本日9月3日より販売開始するハミクマ・オリジナルグッズについて、当日の状況により「入店整理券」を配布する場合があるとアナウンスした。

「ハミクマ」は、ハロウィーン限定で登場するUSJのオリジナルキャラクター。9月5日より開催されるイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」に先駆けオリジナルグッズが販売開始されているが、当日の状況に応じて「入店整理券」をするとしており、発売初日となる本日はさっそく整理券が配布されているようだ。

整理券は予定数に達し次第、配布を終了するとのこと。整理券の取得方法、その他注意事項などについては公式サイトなどからも確認できる。

□グッズショップの「入店整理券」 取得方法 のページ

□ハミクマ・オリジナルグッズのページ

