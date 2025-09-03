USJ、ハミクマグッズ販売は当日の状況に応じて「入店整理券」で対応発売初日はさっそく整理券配布へ
【ハミクマ・オリジナルグッズ】 9月3日 販売開始
□グッズショップの「入店整理券」 取得方法 のページ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、本日9月3日より販売開始するハミクマ・オリジナルグッズについて、当日の状況により「入店整理券」を配布する場合があるとアナウンスした。
「ハミクマ」は、ハロウィーン限定で登場するUSJのオリジナルキャラクター。9月5日より開催されるイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」に先駆けオリジナルグッズが販売開始されているが、当日の状況に応じて「入店整理券」をするとしており、発売初日となる本日はさっそく整理券が配布されているようだ。
整理券は予定数に達し次第、配布を終了するとのこと。整理券の取得方法、その他注意事項などについては公式サイトなどからも確認できる。
□ハミクマ・オリジナルグッズのページ
【グッズ販売について】- ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 (@USJ_Official) September 2, 2025
本日より販売開始予定のハミクマ・オリジナルグッズについてはこちらをご確認ください。https://t.co/noOkUwJ4O0
当日の状況により「入店整理券」を配布する場合があります。整理券は予定数に達し次第、配布を終了します。
