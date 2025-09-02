ルヴァンカップ「ニューヒーロー賞」、途中集計結果が発表！得票上位11選手…うち準々決勝進出は2名
同一企業の協賛で最も長く開催されたプロサッカーリーグの大会としてギネス世界記録に認定されているYBCルヴァンカップ。
今週からいよいよプライムラウンドがスタートし、準々決勝が各地で行われる。対戦カードは以下の通り。
横浜F・マリノス vs 柏レイソル
浦和レッズ vs 川崎フロンターレ
湘南ベルマーレ vs サンフレッチェ広島
横浜FC vs ヴィッセル神戸
そんな今大会の「ニューヒーロー賞」において、Jリーグは報道関係者による投票途中集計結果（※プレーオフラウンド終了時点）を1日に発表している。
この賞は、各試合において最も活躍が顕著であった21歳以下（※2025年12月31日に満21歳以下）の選手を対象とし、1stラウンドから準決勝までを取材した報道関係者の投票をもとに決定される。
ここまでの得票上位選手はこちらの11名とのこと。
MF由井航太（福島ユナイテッドFC）
MF北原槙（FC東京）
MF石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
FW内藤大和（ヴァンフォーレ甲府）
MF石山青空（松本山雅FC）
MF小竹知恩（清水エスパルス）
MF土居佑至（清水エスパルス）
MF川合徳孟（ジュビロ磐田）
FW杉浦駿吾（名古屋グランパス）
MF永野修都（ガイナーレ鳥取）
MF越道草太（サンフレッチェ広島）
このうち、プライムラウンドへ進出している選手は、19歳の湘南MF石橋瀬凪、21歳の広島MF越道草太の2名となっている。
前回大会は横浜F・マリノスMF山根陸が選出された「ニューヒーロー賞」。3日（水）と7日（日）に行われる準々決勝ではこちらの戦いにも注目したい。