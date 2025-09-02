¿¹¥«¥ó¥Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡È¥á¥í¤¤¡É¡ª¡¡¡Ø¤¢¤ä¤Ò¤í¡Ù¡Ø¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤Ê¤ÉÂç³èÌö¤Î2025Ç¯
¡¡¤³¤Î²Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤ÀÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë2nd Stage¡Ù¡ÊMBS¡Ë¡£ËÜºî¤Ç¸µÆü¸þºä46¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¿¹¥«¥ó¥Ê¤Ï¡¢º£ºÇ¤âÆ±À¤«¤é¡Ö¥á¥í¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷ÀÇÐÍ¥¤À¡£¡Ö¥á¥í¤¤¡×¤ÏÁê¼ê¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤»ÅÁð¤ä¸ÀÆ°¤Ê¤É¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤Î¡È¥á¥í¤µ¡É¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ä¤Ò¤í¡Ù²ÃÆ£»ËÈÁ¡ß¿¹¥«¥ó¥Ê¤Î¸¶ºî¥ª¥Þー¥¸¥å2S
¡¡Sal Jiang¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¡ØºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡¢¡Ø¤¢¤ä¤Ò¤í¡Ù¡Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯ÍðÎ©¤¹¤ëBL¥É¥é¥Þ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¿ô¾¯¤Ê¤¤GLºîÉÊ¡£2024Ç¯7·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥·ー¥º¥ó1¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¿¼Ìë¥É¥é¥ÞÏÈ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼ý¤á¤¿¡£±Ç²è.com¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÚÂè1ÏÃ¤ò¸«¤Æ¡È·ÑÂ³»ëÄ°¡É¤ò·è¤á¤¿²Æ¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¤Ç¤Ï¥·ー¥º¥ó2¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2,237É¼¤È¤¤¤¦ÆÀÉ¼Î¨¤Î¹â¤µ¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ÎÂç¤¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿»ö¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç½ã¿è¤ÊºÌ¹á¡Ê²ÃÆ£»ËÈÁ¡Ë¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊºÌ¹á¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»Â³¤±¤ë¹°»Ò¡Ê¿¹¥«¥ó¥Ê¡Ë¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¿¹¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬È´·²¡£ËÜºî¤Ç¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹ー¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤Î©¤Á»Ñ¤À¤±¤Ç¤â»×¤ï¤º¤¯¤é¤Ã¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£²ÃÆ£¤ÈÊÂ¤ó¤À»þ¤Î¿ÈÄ¹º¹¤âË¨¤¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡¡±éµ»ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬¸÷¤ë¡£¹°»Ò¤ÏºÌ¹á¤Î²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ÆÍê¤ê¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤Ç¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÆø¤ä¤«¡£¤«¤ÄÀ¸¿è¤Î½÷¹¥¤¤Ç¡¢ºÌ¹á¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤âÎÃ¤ä¤«¤Ê´é¤Ç¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÆâ¿´¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¡£¤½¤ó¤Ê¹°»Ò¤Î³°¤ÈÆâ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´ËµÞ¤Ä¤±¤Æ±é¤¸¤¿¿¹¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ã¤Æ¥È¥¥ー¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤¬°Ù¤»¤ë¶È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ø¤¢¤ä¤Ò¤í¡Ù¤ÏÅö»ö¼ÔÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤«¤é¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµ¼«³Ð¤Êº¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î¶ì¤·¤ß¤ä³ëÆ£¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£ÀÎ¤«¤é¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹°»Ò¤â´öÅÙ¤È¤Ê¤¯½ý¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤¬¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¸«¤»¤ëÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¹¬¤»¤¬²õ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿Í°ìÇÜÉÝ¤¬¤ë²²ÉÂ¤µ¡¢ºÌ¹á¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Í¥¤·¤µ¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤µ¡£¤½¤ì¤é¤òÉ½¸½¤¹¤ë¿¹¤Î±éµ»¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¹°»Ò¤Î¡ÈÎò»Ë¡É¤ò³Î¤«¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹°»Ò¤ò½é¤á¤Æ¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÌ¹á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÌµ¹¤¤Ê°¦¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¿Þ¼°¤¬´®¤é¤Ê¤¯¤¤¤¤¤Î¤À¡£ºÌ¹á¤ÎÁ°¤À¤±¤ÇÇø¤±½Ð¤¹¼å¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥á¥í¤¤¡£
¡¡2009Ç¯¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥Ç¥£¥±¥¤¥É¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿¿¹¡£¡Ø¥·¥ç¥à¥Ë2013¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÃËÀ¼Ò°÷¤ò¼ê¶Ì¤Ë¼è¤ë¾®°ËâOL¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¤ÇÄ«¿©¤ò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÎø¤ËËÛÊü¤Ê¥Ðー¤Î¸Û¤ï¤ìÅ¹Ä¹±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢20Âå¤Îº¢¤Ï¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÌòÊÁ¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¹¼«¿È¤Ï¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤È¤·¤¿À³Ê¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏËÜ¿Í¤ÎÀ³Ê¤ä¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÌòÊÁ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤âµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÆýÁ£³°²Ê°å¤ÎÆâÅÄ¤ò¹¥±é¡£ÉÂ±¡¤Ç¤ÏÃæ·ø¤É¤³¤í¤Ç¡¢¤Þ¤É¤«¡ÊË§º¬µþ»Ò¡Ë¤¿¤Á¸¦½¤°å¤Ë¶á¤¤ÌÜÀþ¤ÇÀÜ¤·¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯½õ¤±½®¤ò½Ð¤¹ÌòÊÁ¤À¡£¿¹¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÍê¤ê¤¬¤¤¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»þ¤â»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¥á¥í¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ë§º¬¤È»ÐËåÌò¤ÇºÆ¶¦±é¡£¿¹Ê±¤¹¤ë¤Ï¤ë¹¾¤Ïµ¤¤Î¶¯¤¤À³Ê¤À¤¬¡¢Ëå»×¤¤¤ÊÍ¥¤·¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢¿¹¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë±éµ»¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Ï¡¢B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇÏ¾ìÍºÂç¤È2021Ç¯¤Ë·ëº§¡£ÇÏ¾ì¤Ï2023Ç¯¤«¤éÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¤È¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤éÇ®¿´¤Ë»î¹ç¤Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¿¹¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£¼«¿È¤â¾®³Ø3Ç¯¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¥±Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹¡£½ÂÃ«¶è¤ÇºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØTHE NEXT GENERATION ¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー ¼óÅÔ·èÀï¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Æ±ºî¤Ç¤Ï²ÚÎï¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«¤»¤ë¤Ê¤É¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤³¤â¥á¥í¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤À¤í¤¦¡£ËÜ¿Í¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ä¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤Ç¤âÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÀï¤¨¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¢¨¡Ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¶á¤¤¾Íè¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¥á¥í¤¤¿¹¤òÇÒ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë