¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¡¤ª¤Ë¤®¤ê¡¦ÊÛÅö¤ËÂ³¤¡ÖÁÚºÚ¡×¤Ç¤â¾ÃÈñ´ü¸Â¡Èµ¶Áõ¡É¡¡ÉÔÀµ¤Ï25Å¹ÊÞ¤Ë³ÈÂç
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÈÊÛÅö¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÁÚºÚ¡×¤Ç¤â¾ÃÈñ´ü¸Â¤Îµ¶Áõ¤¬È½ÌÀ¤·¡¢25Å¹ÊÞ¤ÇÉÔÀµ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ²ñ¸«¤Ç¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¡ËÙÅÄ¾»»Ì ¼ÒÄ¹
¡Ö²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤¤Î¤¦¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÏÅ¹Æâ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤äÊÛÅö¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÁÚºÚ¡×¤Ç¤â¾ÃÈñ´ü¸Â¤Îµ¶Áõ¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ25Å¹ÊÞ¤Ë¾å¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÈÊ¡²¬»Ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¢§¾ÃÈñ´ü¸Â¤òºÇÂç14»þ´Ö±ä¤Ð¤·¤¿Å¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¢§3Ç¯Á°¤«¤éµ¶Áõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¢§ÇÑ´þ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤·¤Æ¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¤Ï¤«¤ë¤³¤È¤ä¡¢¢§½¾¶È°÷¤¬¼ê¤Î¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë»öÁ°¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£