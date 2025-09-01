井村屋（三重県津市）が、具なしの“素（す）の中華まん”「すまん」を、9月1日から期間限定で発売しています。

「中華まんの皮だけを食べたい」の声を商品化

「すまん」は具材を一切入れず、生地そのものを味わう「素の中華まん」の商品。「中華まんの皮だけを食べたい」という声を井村屋公式Xが紹介後、SNSで「それ欲しい！」「自分で具を入れて楽しみたい」など多くの反響があったことをきっかけに商品化が実現し、2020年にオンライン限定で販売されました。販売開始から約2カ月で完売し、以降も多くの再販を望む声が寄せられていたといいます。

その後、オンライン限定での継続販売や、数量限定での一般販売を経て、今回、期間限定での販売が決定。試しやすい「2コ入パッケージ」へ変更されるとともに、動物性原料不使用へリニューアルされています。

もっちりしっとりとした生地はほんのり甘く、そのまま食べるのはもちろん、バターや蜂蜜、ジャムを添えることで、スイーツのような味わいが楽しめるほか、SNSでは「お好み焼き風」や「すまんバーガー」などのアイデアレシピが次々と投稿されており、自分なりのアレンジを考える楽しさも広がっているということです。

同社は「たった一つの投稿から始まった『すまん』が、SNSユーザーの共感を経て商品化し、より多くのお客さまの手にお届けできるようになったことを、私たち自身もうれしく感じています。これからも、お客さまの声に耳を傾けながら、日々の商品開発に取り組んでまいります」とコメントしています。

内容量は68グラム×2個。冷凍商品で、価格はオープン。全国の量販店、スーパー、同社ウェブショップで順次販売中です。