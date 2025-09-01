この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で、政治評論家・作家の竹田恒泰が子どもの学力低下に関する見解を述べた。動画タイトルは「ヤバい！子どもの学力大幅に低下！」。



動画の冒頭で竹田は、朝日新聞の「子どもの学力 大幅に低下」という報道に触れた。国が3年ごとに実施する経年変化分析調査の結果として、小学6年生と中学3年生の学力が2021年度（前回調査）と比べ、全教科で低下したとする内容だという。文部科学省幹部が「深刻だ」と述べた点にも言及した。



竹田は、学力のグラフが「ガクンと落ちている」とし、原因について文部科学省が「明確には示せない」とする見解を取り上げた。その上で「コロナ禍は特に（学力低下の）落ち込みが激しい」としつつ、「もはやコロナだけじゃない、むしろそれ以外の要因が大きい」と語った。



とりわけ文部科学省が推進する「課題追究型」（生徒が自ら課題を見つけ、解決に向けて主体的に取り組む学習）に異議を唱え、「覚えないで考えろっていうのは間違ってる」と主張した。中学・高校の段階では知識の習得が中心であり、「考える」学習は「大学生ぐらいじゃないかな」と述べた。



自身が関わった歴史教科書については「情報満載」であるべきだとし、章の冒頭に「古事記は日本列島誕生をどのように記しているのだろう」といった課題を置く構成を例示した。竹田は、知識の土台が不十分な段階で「子どもたちに課題そのものを考えさせる」方針は、学力低下を招く可能性があると指摘した。



デジタル教科書の普及に関しては北欧の事例に触れ、「一気に成績下がっちゃって、慌てて撤退して今、紙に戻してる」と述べ、日本でもデジタル化が進めば「さらに拍車がかかる」との懸念を示した。最後に「ヤバいって言っても遅いんです」と語り、教育方針の見直しを訴えた。