新車約108万円から！ カワサキ新「スポーツバイク」発表！ 「新搭載便利機能」×「精悍ツートン」がオシャレ！ 新「Ninja 650」を発表！

新カラーとグラフィックを変更！

カワサキモータースジャパンは「Ninja 650」のカラー・グラフィック変更モデルを発表しました。

2025年9月27日に発売が開始されます。

いったいどのようなモデルなのでしょうか。

カワサキ「Ninja 650」

Ninja 650は、フルカウル仕様でロングツーリングからタウンライドまで幅広い用途に最適なスポーツバイクです。

「ファン・スタイル・イージー」のコンセプトをもとに開発されたNinja 650は、軽量でスリムなシャーシに、低中回転域の力強さを重視した「パラレルツインエンジン」を採用しています。

パワーユニットは水冷4ストローク並列2気筒DOHC4バルブ、649ccエンジンを搭載。最高出力は68ps／8000rpm、最大トルクは63Nm／6700rpmを誇り、トルクがありながら扱いやすく、街乗りや通勤、ツーリングにも最適なモデルです。

電子制御は、後輪のスピンを検知してエンジン出力を自動で制御し、車両の安定性を向上させるシステム「KTRC」（カワサキトラクションコントロール）の搭載により、スポーツライディングから滑りやすい路面まで、出力特性をコントロールして安定した走行に寄与しています。

エクステリアは、Ninjaシリーズ共通のスポーティなデザインで、LEDヘッドライトや4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイを採用。走行中の安全性もサポートしています。

ボディサイズは全長2055mm×全幅740mm×全高1145mm、シート高は790mm、最低地上高は130mmです。

アップライトで足つきの良いライディングポジション、扱いやすさを重視してビギナーからベテランまで親しみやすいマシンキャラクターにより、気軽にモーターサイクルライフを楽しめます。

今回の改良では、カラーとグラフィックが変更され、スマートフォンアプリから音声コマンドやナビ機能を利用できるようになります。

カラーは「ライムグリーン」「メタリックマットホワイティッシュシルバー × メタリックフラットスパークブラック」の2色展開です。

車両本体価格（消費税込）は、107万8000円です。