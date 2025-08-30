人を不幸にして、幸せにはなれない。幼馴染を襲った“自業自得”の悲劇｜ごめんで済むと思っている友人【ママリ】

さちこがたかこからのLINEに激怒。その内容は、さちこが得意とする「ごめん」をつけた批判を、そっくりそのままさちこの娘に向けて放つという、まさに因果応報だった。まりえは呆れつつも、さちこの反応に興味を抱く。

デリカシー0の友人が感じた怒り

「ねえ、聞いてくれる？」



昨日、さちこからLINEがきた。

また、たつきの顔や私のバッグについて言ってくるのかと思いきや、内容は全く違っていた。



「ありえないんだけど！ たかこからこんなLINE来たんだけど！」



そう言って送られてきたのは、たかことのDMのスクリーンショット。



私は画面を見て、思わず吹き出してしまった。だってそこには、さちこがお得意の「ごめんごめん」をつけて人に投げてきたような言葉が、そっくりそのまま返されていたのだから。

ブーメランすぎる友人の攻撃

「例えば『さちこちゃんの娘って一重なんだね！ 二重になったらいいねぇ！』って言われたらどう思う？ 嫌な気持ちにならない？あ、でもいろんな価値観の人いるし、気にならない人もいるよね！ そういうこと言われて『ごめんごめん』って言われたら気にならない人もいるのかも。なんかごめんー！」



「っていうか、さちこちゃんってよく『ごめんごめん』って言うけど、謝るくらいなら言わなきゃいいのにって思ってた。たぶんそう思ってるの、私だけじゃないと思うよ。あ、でもそれも個性か！ ごめんごめん！ 忘れて！」



私は思わず吹き出した。



「え、なにこれ…」



横にいたゆうすけもスマホを覗き込んで、笑いをこらえきれない様子だった。



「これ、さちこがいつも言ってたこと、そっくりそのまま言い返されてるじゃん…。たかこさん、やるなぁ」

「しかも『ごめんー！』までちゃんとセットで…」

デリカシー0の友人は何を思う？

さちこは、さぞ腹が立っているだろう。まさか得意技である「ごめん」を使った批判が、自分に向けられるなんて。



「どう思う？ ありえないよね？」



追い打ちをかけるように、さちこからLINEが飛んできた。私はどう返せばいいか分からず、とりあえず既読スルー。



「ごめんって言えば許される」



そうやって人を傷つけてきたさちこが、自分が同じことをされてどう感じるのか。私は、それが知りたかった。

あとがき：ざまあみろ、と言いたい？

これまで散々、無神経な言葉を「ごめん」で帳消しにしてきたさちこ。そんな彼女が、まさか自分や娘に同じ言葉を浴びせられるとは、まさに因果応報ですね。



たかこの痛烈なカウンターパンチに、「よく言った！」とスカッとした方も多いのではないでしょうか。自分が言われて初めて気づく、言葉の重み。果たして、さちこはここで反省できるのでしょうか。次回、ついに物語は結末を迎えます。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）