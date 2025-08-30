Îò»ËÌäÂê¤Ç¤âÃæ¹ñ¤È¶¦Æ®¡¡¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¡¢ÆüËÜÌ¾»Ø¤·
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï31Æü¤«¤é¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤òÁ°¤ËÃæ¹ñ¹ñ±ÄÄÌ¿®¿·²Ú¼Ò¤Î½ñÌÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Âè2¼¡ÂçÀï²¼¤Ç¥½Ï¢·³¤ÈÃæ¹ñ¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥í¥·¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤ÏÂè2¼¡ÂçÀï¤ÎÎò»Ë¤òÏÄ¶Ê¤¹¤ë¤¿¤¯¤é¤ß¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£ÆüËÜ¤òÌ¾»Ø¤·¤·Îò»ËÌäÂê¤Ç¤âÃæ¹ñ¤È¶¦Æ®¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÏËÌµþ¤Ç9·î3Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤ÎµÇ°¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£
¡¡8·î30Æü¤Î¿·²Ú¼ÒÅÅ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡Ö½ÅÍ×¤ÊÃÏ°è¡¢¹ñºÝÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£