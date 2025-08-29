「既婚上司をあだ名で…」夫の部下の【馴れ馴れしい】LINEに妻、絶句！【ママリ】
仲のいい上司と部下でも節度を持った言動が必要ですよね。この記事では、夫に対し馴れ馴れしい部下の女性にモヤモヤするといった投稿を紹介します。普段から、夫に雑談LINEを送ってくる部下の女性。投稿者さんは、既婚者の上司に対する態度ではないのでは？と気になりますが、ある日地元の夏祭りで女性とばったり遭遇し…。
社員同士の関係が良好なのはいいことですが、距離感が近すぎるのは家族として気になりますよね。雑談LINEを度々送って来たり、夫をあだ名で呼ばれたらモヤモヤするのも分かります。
面と向かって話すときには雑談もアリだと思いますが、わざわざ送ってくるのは違うという意見が見られました。また、「上司と仲良くしてる自分」に酔っているのでは？という意見も。
馴れ馴れしい夫の部下の女性…
夫の部下の女性からのLINEの内容が馴れ馴れしくて不愉快です。この感覚は普通でしょうか？ズレていますか？
夫42歳の部下の24歳の女性なのですが、仕事の以外の雑談LINEも以前から度々送ってきているような子でした。
すごく可愛らしい子なので、夫も不倫？というよりは妹を見ているような、職場で懐いてくれているので可愛がっているという感じのようです。
先日、地元の夏祭りがあって、たまたま同じ日に来ていたようで、私たち家族全員で、その子に会いました。
その子は同じく、職場の同僚の子もう一人と来ていました。
少し立ち話をして別れたのですが、その後、この子から
らくがきせんべい？で夫の名前をあだ名で呼んだような文字で書いたものの写真がLINEで送られてきていました。
(例でいうならば、こうへい→こうくん、というような感じです😇)
さらに、同僚の子も含めてで複数人でですが、今度焼肉行きませんか？？みたいな、食事の誘いもきてました。
…既婚者の上司に対して送る内容でもないし、そもそも夫の名前をわざわざそのようにして送ろうと思う発想がキモいと思ってしまったんですが、みなさんどう思われますか？？
Z世代的には普通の感覚なんでしょうか？？笑
一応仲の良さから、疑心暗鬼になり不倫を疑ったこともあったのですが、最近2度ほど、離婚を協議するほどの喧嘩をしましたが、きちんと仲直りできているので、その線は無さそうなのですが…。
私の嫉妬心なのですが、とってもイライラというか、モヤモヤしてます😶🌫️
今度、夫の会社で家族も参加のBBQがあるので、それとなーく上司の方に会社での様子を聞いてみようかなぁとも思ってます。
投稿者さんはそれを放っている夫にもイライラし、離婚の話が出るほど悩んでいるようです。
距離間の近い女性にさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
部下の方と年齢近いですが有り得ないです😅
独身で気さくな方なら呑みの席とかでお父さん的感覚で雑談も増えますが既婚者で、尚且つご家族でいらっしゃる時って非常識すぎます😅
私も嫌です！
普通に考えて上司に仕事以外で連絡しません！
落書きせんべいの件も嫌です！
来る連絡はしょうがないけど返信はしないで欲しいです🤣
LINEではありませんが
同じようなことを上司にされてた事がありますがハラスメントとしか感じず
気持ち悪くて不快で不快で仕方なかったですよ。
上司がしていたならセクハラ、パワハラ、○○ハラだの騒がれても仕方のない内容が
部下の若い女の子だと許されるだなんて
あってはいけない事です。
独身ではありませんし、仕事の相談事でないのなら必要以上に連絡しない方がお互いにとっても良いでしょう。投稿者さんの夫もきちんと線引きをして、部下とも節度を持った関係性を築いてほしいですね。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）