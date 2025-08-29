１分間最強を決める人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、１０人ニキが２７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。よーでぃーとの対談形式で現在のＢＤについて語った。

ＢＤ１７のオーディション後に撮影したようで「何かあまりにも新しいやつが多すぎてビックリした」と明かし、大阪で開催されたＢＤ１６でビッグカードが組まれたことで「今回は新しいキャラクターを作って。俺は１６を超える大会って、２０だと思う。メモリアル大会。２０が一番ヤバいと思う」と分析した。

一方で現在のＢＤについて「俺が勢いあった時の時代と比べて、やっぱり治安が悪いっすね。全然違う。治安悪いし、昔はみんなエンタメの乱闘になってた。はいはい、分かってるよ、みたいな。お互い盛り上げようぜってエンタメって分かってる乱闘。今はガチでぶん殴っちゃってる。カメラ回ってねえのに喧嘩してるし、物ぶっ壊すし。オーディション終わっても“お前、家知ってるからな”とか。エンタメの一線を越えてる」と指摘。「やるならやるでいいんですけど、ちゃんとマジメな選手もいるし、一般的な思考の人もいる。不良は不良でやっててくれよと。こっちはこっちで安心安全な方法で盛り上げるから」と語った。

ＢＤに出てなかったとして、最近のＢＤに新しく参加するか、と問われると、「絶対しない。盛り上げ方が乱闘しかない」と、首をひねった。自身が殴られた場合は「俺は速攻被害届っすね、ビンタはいいですけどね」と明かした。