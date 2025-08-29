トランプ大統領に健康不安説が浮上…!「突然死のリスクも」専門家が明かした「本当の病状」

浮上した「健康不安説」

「できれば天国に行きたいが、私は天国行きの最下層にいるらしい」

8月19日、トランプ大統領（79歳）が口にしたのは自分の命運そのものだった。在米ライターが語る。

「トランプ氏は主演したFOXニュースのトーク番組『フォックス・アンド・フレンド』でロシアのウクライナ侵攻終結を引き合いに『できれば天国に行きたいが、うまくいっていないそうだ。私は天国行きの最下層にいるらしい。でも、天国に行けるなら、これが理由の一つになるだろう』と説明。トランプ氏と言えば昨年7月の暗殺未遂事件を受け『神のご加護で私は救われた』と語っていましたが、以降は宗教的な発言は控えめだった。冗談とはいえ、今回のような死生観にまつわる発言は珍しい」

背景にあるのはロシア、そしてウクライナと立て続けに行った重要首脳会談だ。

「トランプ氏は8月15日にアラスカでロシア・プーチン大統領と、18日にはホワイトハウスでウクライナ・ゼレンスキー大統領との会談を実現させている。ただ、アメリカ国内では『プーチンは時間を稼ぎ、制裁を回避した』と会談内容について疑問視する声があるのも確か。第１次トランプ政権下で大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏も『プーチン氏はほぼ望み通りのものを得たと言える。トランプ氏が得たものはごくわずか。勝利したのは明らかにプーチン氏だ』と指摘。しかし、当のトランプ氏は自身の会談を『１０点満点中１０点』と評価し、自信を見せています」（前出・在米ライター）

賛否を生みながらもロシア・ウクライナの仲介役として交渉を続けるトランプ氏だが、その一方で不安視されているのが健康面だ。

「トランプは病気を隠している…！」

「発端は7月13日にニュージャージー州で開催されたFIFAクラブワールドカップの決勝戦で撮影された写真でした。トランプ氏の足が大きく腫れているように見えることからSNS上で『トランプは病気を隠しているのではないか』という疑惑が噴出しました。それを受け、ホワイトハウスは同月17日に検査結果を公表。足のむくみについては『慢性静脈不全』という診断が下されたことが明らかになりました」

トランプ氏が患った慢性静脈不全とはいかなる病気か。東邦大学名誉教授で、現在は銀座リプロ院長を務める永尾光一氏が説明する。

「トランプさんの足の写真を見ると、靴下の上からでもかなりむくんでいるのが分かります。靴すら満足に履けていない様子からして、程度としては比較的重い部類に入ります。そもそも足の静脈に関する病気の一つとして下肢静脈瘤というものがある。これは足の表面近くを通る血管がコブのように膨らんでしまう症状です。足から心臓へと血液を送る静脈には血流を一定にするための弁が備わっています。しかし、その弁が壊れてしまったりすると上に送るはずの血液が逆流してしまい、血が溜まってコブになる。それが下肢静脈瘤と呼ばれる症状です。今回のトランプさんの慢性静脈不全はこの下肢静脈瘤がさらに悪化した症状です。具体的にはコブにくわえ、足のむくみや皮膚が破れたりすると慢性静脈不全と呼ばれるようになります」

8月25日には韓国の李在明大統領（61歳）との初会談を実施するなど外交面で多忙なトランプ氏。ホワイトハウス所属医師らが万全の態勢を敷いているものの、慢性静脈不全は一歩間違えば命の危機に陥るリスクがあるという。

「突然死のリスクも…」

「慢性静脈不全が悪化すると足がむくんで皮膚が変色したり、炎症を繰り返して肌が硬くなることもあります。潰瘍になって、そこに菌が入れば歩行障害のリスクもある。さらに静脈が滞り、なかで血が固まってしまう深部静脈血栓症を発症するケースもある。もし、この血栓が肺に入り、動脈に詰まると今度は肺血栓塞栓症という症状を引き起こし、最悪の場合は突然死に至るリスクもあります。2002年にプロサッカー選手の高原直泰さんが飛行機に搭乗中にエコノミー症候群を発症しましたが、これも血栓が肺に詰まってしまった病気でした。特に長時間動かない飛行機での移動は気圧の影響もあって、若い健康的な人であってもエコノミー症候群を引き起こしやすいので、外交に勤しむトランプさんは注意が必要です」（前出・永尾氏）

ホワイトハウスはトランプ氏の容体について、「心不全、腎機能障害、全身疾患の兆候はなく、非常に健康だ」と健康不安説を払拭しようとしている。今後は経過観察を行っていく予定だという。永尾氏が続ける。

「慢性静脈不全の主な治療法は着圧ソックスによる静脈の圧迫。いわゆる弾圧ストッキングです。実はこれまで治療用のストッキングって膝裏に皺ができたり、縫い目が邪魔したりですべての静脈をカバーできるものがなかった。今回、トランプさんの病状を知って、私たちのほうでそういった問題点を改良した慢性静脈不全用ストッキングを開発しました。これは元々、リンパ浮腫用の弾性ストッキングだった『リンパスリム』の技術を慢性静脈不全用として応用したものです。是非、トランプさんに使って欲しいと思って作ったんですが、なかなか手元に届けるツテがなく、悪戦苦闘しています（笑）」

弾圧ストッキングを駆使し、無事にロシア・ウクライナの戦争を収束させられるか。トランプ氏が望む「天国」の行方やいかに。

