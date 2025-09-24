ドナルド・トランプとは何者か。元外交官でキヤノングローバル戦略研究所理事・特別顧問の宮家邦彦さんは「自分の名声や評判を高めるための戦術に終始している。ゆえに、彼が他国のために米国の軍事力を行使するハードルはかなり高い」という。ライターの梶原麻衣子さんが聞いた――。撮影＝プレジデントオンライン編集部キヤノングローバル戦略研究所理事・特別顧問の宮家邦彦さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■行き当