1Ëü2000±ß¤Î³°ÌîÀÊ¤¬Ž¢95%¥ª¥ÕŽ£¤Î500±ß¤Ë¡Ä¥×¥íÌîµå¤ÇŽ¢¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤ÎÍð¹â²¼Ž£¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ëÎ¢»ö¾ð
¢£¡Ö1Ëü2000±ß¢ª500±ß¡×¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÍ²¼¤²¤Î¥ï¥±
Æ±¤¸¥×¥íÌîµå¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¡Ö¹â¤¯¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÇä¤ì¤ëÀÊ¡×¤È¡ÖÃÍ¾å¤²¤ÇµÒÂ¤¬±ó¤Î¤¯ÀÊ¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¿¤È¤¨¤Ð²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬ÈÎÇä¤·¤¿¡¢°ì¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü5000±ß¤Î¹â³Û¥·¡¼¥È¡£ºÇÂç8¿Í¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢²Á³Ê¤Ï1ÁÈ20Ëü±ß¤«¤é¡£¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ë¡¿Í¤ò¼ç¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¤³¤ÎÀÊ¤Ï¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«3Æü´Ö¤Ç160ÀÊ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤¬¿ÀµÜµå¾ì¤Î³°ÌîÀÊ¤ò1Ëü2000±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤âÇä¤ì¹Ô¤¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î500±ß¤Ë¤Þ¤ÇÃÍ²¼¤²¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤³¤Îº¹¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²Á³Ê¤Î¡ÈÍîº¹¡É¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥×¥íÌîµå´ÑÀï¤¬¡Ö°Â¤¯¤Æµ¤·Ú¤Ê¸ä³Ú¡×¤À¤Ã¤¿»þÂå¤«¤é¡¢¡Ö²Á³Ê¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¥×¥ì¥ß¥¢ÂÎ¸³¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢µåÃÄÂ¦¤Ï»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¡Ö¹â¤¤¤«°Â¤¤¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÌîµå¥Ó¥¸¥Í¥¹ÆÃÍ¤Î¹½Â¤¤ÈÀïÎ¬¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ìîµå¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×
¥×¥íÌîµå¤ÎµåÃÄ·Ð±Ä¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿ºÂÀÊ¤ò¤¤¤«¤ËËä¤á¤Æ¡¢¤É¤¦Ã±²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤¬¡¢Çä¤ê¾å¤²¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢µå¾ì¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ÏÊªÍýÅª¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌó3Ëü¿Í¼å¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖËþÀÊ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¼ý±×ºÇÂç²½¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÄøÅÙ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼¡¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇä¤ê¾å¤²¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÉ¡£´ÑµÒ¿ô¤ò¤³¤ì°Ê¾åÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤¹¼êÃÊ¤ÏÃ±²Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤³¤ÇÃ±½ã¤Ë°ìÎ§¤ÇÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¹â¤¤¤Ê¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÒÂ¤¬Æß¤ë¡£·ë²Ì¡¢ÀÊ¤¬¶õ¤¡¢¼ý±×¤âÍî¤Á¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½º£¡¢µåÃÄ¤Ï¡Ö¤É¤ÎÀÊ¤ò¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤É¤Î²Á³Ê¤ÇÇä¤ì¤Ð¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤¤ï¤á¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê²Á³ÊÀß·×¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤Ï¡Ö¼Â¸³ÃÊ³¬¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ê£»¨¤Ê²Á³ÊÀß·×¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬Æ³Æþ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡ÊDP¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
DP¤È¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢»î¹çÆü¤äÂÐÀï¥«¡¼¥É¡¢Å·¸õ¡¢ºÂÀÊ¤Î¾ì½ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤â¤È¤Ë¼ûÍ×¤òÍ½Â¬¤·¡¢²Á³Ê¤òÊÑÆ°¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¡£¥Û¥Æ¥ë¤ä¹Ò¶õ·ô¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀµÜµå¾ì¤Î³°ÌîÀÊ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö1Ëü2000±ß¡×¤È¤¤¤¦¶¯µ¤¤Î²Á³Ê¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤¦¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ë²Á³Ê¤Î¼Â¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
AI¤¬²áµî¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¾ò·ï¤Ê¤éÇä¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¹â¤á¤Î²Á³Ê¤ò»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁÛÄê¤Û¤ÉÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢AI¤Ï¡Ö¼¡¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î³Ø½¬¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¿Í´Ö¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥Þ¥º¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢µÞ¤¤ç500±ß¤Þ¤ÇÂçÉý¤ËÃÍ²¼¤²¤·¤¿¡½¡½¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç1Ëü2000±ß¤À¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢ÅöÆü500±ß¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢ºÇ½é¤Î²Á³Ê¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ¿®´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÃÍ²¼¤²¡×¤âÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ë¤Ï¾ï¤Ë°ÕÌ£¤äÍýÍ³¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°Â¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¿®Íê¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤â¼º¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤Ê¤¼2Ëü5000±ß¤Î¡Ö¹â³Û¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬Çä¤ì¤ë¤Î¤«
AI¤Ë¤è¤ë²Á³ÊÄ´À°¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í²Á³ÊÀïÎ¬¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¡×¡Ö²¿¤ò¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¡×Çä¤ë¤Î¤«¡½¡½¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬ÈÎÇä¤·¤¿¡ÖAKT ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖBOX¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀÊ¡£1ÁÈºÇÂç8¿Í¤Ç20Ëü±ß°Ê¾å¡¢°ì¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü5000±ß¤È¤¤¤¦¹â²Á³Ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤«¤é3Æü´Ö¤Ç160ÀÊ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Æ¤âÇä¤ì¤¿¤Î¤«¡©
ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤Ç¡¢¡Ö¹â¤¯¤Æ¤âÊ§¤¨¤ëÁØ¤Ë¡¢¸«¹ç¤¦²ÁÃÍ¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ±û¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¶´¤ó¤ÀºÂÀÊÇÛÃÖ¡¢ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤äÁ÷É÷µ¡¡¦ÃÈË¼´ï¶ñ¤Ê¤É¤Î²÷Å¬ÀßÈ÷¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁª¼ê¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¼ýÇ¼¤Î»Å³Ý¤±¤Ê¤É¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤äË¡¿Í¥Ë¡¼¥º¤Ë»É¤µ¤ëÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¹â¤¤¥Á¥±¥Ã¥È¡á°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤¦ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÉÔÌÀ³Î¤Ê¤Þ¤Þ²Á³Ê¤À¤±Äß¤ê¾å¤²¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤Î²Á³Ê¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤ÀÊ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥íÌîµå¤Î¥Á¥±¥Ã¥È²Á³ÊÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö²Á³ÊÀßÄê¤Î¼ºÇÔ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÀß·×¤È²ÁÃÍÄó¶¡¤Î¥º¥ì¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥È¥ì¥ó¥É¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¸ÜµÒÍý²ò¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤Ù¤
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¼ûÍ×¤òÍ½Â¬¤·¤Æ²Á³Ê¤òÊÑÆ°¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇä¤ê¾å¤²ºÇÂç²½¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢DP¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥Ä¡¼¥ë¡×¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤¬Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬Àµ¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¸ÜµÒÍý²ò¤Ç¤¹¡£
´ÑµÒ¤Ï¤ß¤ÊÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¡¢Ë¡¿Í¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡¢¥é¥¤¥ÈÁØ¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÊ§¤¨¤ë¶â³Û¡×¤â¡Öµá¤á¤ëÂÎ¸³¡×¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤ä¤ë¤Ù¤¤Ï¸ÜµÒ¤´¤È¤Ë¡ÖµöÍÆ¤µ¤ì¤ë²Á³ÊÂÓ¡×¤È¡Öµá¤á¤ë²ÁÃÍ¡×¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢²Á³Ê´¶ÅÙÄ´ºº¤ä¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏÆ»¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Á¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÀ¸¤ÎÀ¼¡×¤ò¤â¤È¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Àß·×¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÁÃÍ¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢²Á³ÊÀïÎ¬¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢AI¤ò»È¤ï¤º¤È¤â¡¢µÒÁØÊÌ¤Ë¿ô¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î²Á³Ê¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¡Ö¥ë¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹·¿DP¡×¤Ç¤â¡¢½½Ê¬¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ÜµÒ¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎÃÍÉÕ¤±¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
DP¤Î³èÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¸ÜµÒÍý²ò¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¡£Î®¹Ô¤Î»ÅÁÈ¤ß¤À¤±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´é¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö²Á³Ê¤ÎËÜ¼Á¡×¤È¤Ï
³°ÌîÀÊ1Ëü2000±ß¤¬500±ß¤Ë¡£SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤Î²Á³Ê¤ÎÍð¹â²¼¤Ï¡¢µåÃÄ¤ÎÂÕËý¤Ç¤â°°Õ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡ÖÄ©Àï¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥×¥íÌîµå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ºÂÀÊ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ÎÃæ¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤ÊÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃ±²Á¤ò¤É¤¦¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢¤É¤ÎµåÃÄ¤âÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î²ò¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤â¡¢Æ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤Î²Á³Ê¤¬¡¢¤É¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤È¸¡¾Ú¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ÎÃæ¤ÇÀºÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢²Á³Ê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¡×¡£
¹â¤±¤ì¤ÐËþÂ¡¢¹â¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÔËþ¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê´ð½à¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¡×¡Ö²¿¤ò¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¡×Çä¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤òÃúÇ«¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ÁÃÍ¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢º£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²Á³Ê¤Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥×¥íÌîµå¤È¤¤¤¦¸ä³Ú¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ô»ú¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í¡×¤ò¸«¤ë»ëÅÀ¤¬¡¢¤è¤ê¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ªÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¹â¶¶ ²Å¿Ò¡Ë