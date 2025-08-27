お笑いコンビ・かまいたちのYouTubeチャンネルに“異変”が起きている。8月26日に更新された動画のコメント欄が閉鎖され、感想が書き込めないのだ。それは目下、世間を震撼させている事件が関係しているというのだが……。

「26日にアップされたのは、老眼に悩む山内健司さんが、オーダーメイドで作ってくれるという眼鏡店で、自宅用と、普段使いの眼鏡2本を注文するという動画でした。

店主は、かまいたちのことが大好きだというファン。ただときどき、山内さんの名前を『山口』と言うなど、記憶がおぼろげなところもあったため、相方の濱家隆一さんは『ホンマに俺らのこと好きなん?』とツッコミを入れて、笑いを誘っていました」（芸能記者）

動画のコメント欄はいまも閉鎖されたまま。楽しみに見ようとしたXユーザーは、この異常事態に驚き、

《かまいたちの今日の動画コメントオフになってるのなんでなん?》

《なぜコメント欄が消えてたのだろう》

と疑問を寄せていた。原因と考えられているものについて、芸能プロ関係者は「神戸市のエレベーター内での刺殺事件の影響で、山内さんの過去の発言が再び炎上しているんです」と語る。

この事件は8月20日に発生。容疑者として逮捕された男が被害女性を長時間尾行した末、マンションのオートロックをすり抜けて同じエレベーターに乗り込み、犯行に及んだとされる凶悪事件だ。

「山内さんは2011年、旧Twitter（現X）で、エレベーターに関するエピソードを投稿しました。ある日の深夜、自宅マンションで女性と一緒にエレベーターを待っていた際、女性から『お先にどうぞ』と譲られたため、ひとりで乗った体験をつづり《レイプされる思われたんかなぁ》《上にあがって、また一階に降りてきたエレベーターに僕がまだ乗ってたらどんな顔したんやろなぁ》とコメントしたのです。

女性の恐怖心を真剣に受けとめないこの投稿は当時、物議を醸しましたが、山内さんはさらに2022年、番組のなかでも同様のエピソードを語り、批判されていました」（同前）

繰り返しバッシングされてきた、このエレベーターでの体験談は、今回の事件を受けて再びクローズアップされた。しかも山内が14年前の投稿をいまだに削除していないため、リプライされ、騒動が広がっているのだ。芸能プロ関係者が続ける。

「逮捕された容疑者ですが、その後の報道で、事件を起こす3日前にも、別のマンションに住む女性を尾行し、オートロックをすり抜けていたとみられることが分かりました。

今回のかまいたちさんのコメント欄の閉鎖は、こうした過去の投稿への批判の“延焼”を恐れてのことだと思われます」

だが一方で、こんな指摘もあるという。

「眼鏡店の店主への批判的なコメントが散見されたため、それが理由で閉じられたという声もあります。いずれにせよ、リスク回避のために閉じたと見るのが自然でしょう」（前出・芸能記者）

今後、山内側から何らかの説明があるのだろうか。