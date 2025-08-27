この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【大改悪】マリオットボンヴォイ・アメックスの時代は遂に終わる！？旅行が好きな人はこのカードに切り替えてください！」と題した動画で、話題のマリオットアメックスカード大幅改定について、徹底解説した。



動画の冒頭、宮脇氏は「最悪だと、こんなカード使わない、がっかりした、そういうコメントをしている人が9割以上はいるのかな」と、世間での反発が非常に大きいと説明。「マリオットカードが倍近い値上げで、旅行系YouTuberやSNSでも『最悪』『もう使わない』という声が溢れている」と現状を伝えた。



具体的な改定内容について、「年会費が49,500円から82,500円に大幅アップ。無料宿泊特典を得る条件も年間150万円利用から400万円に引き上げ、さらにプラチナエリート資格も400万円から500万円必要になった」と説明。加えて、「事業目的の決済や公共料金・税金支払いはポイント対象外、還元率も大幅ダウン。実質的な達成ハードルは600万～700万円に感じるレベル」と指摘した。



この「改悪」に対し、「解約が増えていく」としながらも、宮脇氏自身は「それでもこのカードを使い続けた方がメリットがある人もいる」と独自の見解を示す。「今回値上げしたことで『ライバルが減った』のはメリット。以前はラウンジも混みすぎだったけど、今後はアップグレードされやすくなるかも」と語り、「年間400万、500万円使える人、旅行好きでマリオット利用が多い人には恩恵が残る」と分析した。



一方で、「ミーハーで作っただけで、旅行もマリオットも利用しない人は無理に継続しなくていい。年会費の割に使い切れないなら、他ブランドのカード検討を」とアドバイス。「通信費や税金をカード支払いにしていた人も、還元率が半分や3分の1、ポイント対象外になる」と、新条件で損をしやすい層を明言した。



選択肢として「マリオットの通常カードで年会費を抑える」「ヒルトンオーナーズアメックスプレミアムカードなら条件が緩く最上級ステータスも」「アメックス・プラチナカードなら各種特典が自動で付いてくる」など、要件別の代替案も複数紹介。特にアメックス・プラチナについては「年会費は高いが特典のクオリティが全然違う。ステータスを得るために無理な“ホテル修行”をする必要もない」と推した。



最後に、「ホテル側のマーケティングに踊らされず、自分の目的と利用額に合ったカード選びを」と締めくくり、「自分の時間や資産を何に使うか、よく考えて選択を」と動画を締めくくった。