¡ÚÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó ¥Õ¥êー¥ì¥ó ¥Õ¥£¥®¥å¥¢-¤à¤Õーver.-¡Û 9·î4Æü¤è¤êÅ¸³«Í½Äê

¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó ¥Õ¥êー¥ì¥ó ¥Õ¥£¥®¥å¥¢-¤à¤Õーver.-¡×¤ò9·î4Æü¤è¤êÅ¸³«¤¹¤ë¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤ò¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÅßÉþ¤Î¥³ー¥È¤Ë¥Þ¥Õ¥éー¤ò¤·¤¿»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É½¾ð¤â¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê´é¤Ä¤­¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

ÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó ¥Õ¥êー¥ì¥ó ¥Õ¥£¥®¥å¥¢-¤à¤Õーver.-

9·î4Æü¤è¤êÅ¸³«Í½Äê
¥µ¥¤¥º¡§Ìó20cm

(C) »³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ