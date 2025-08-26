¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤è¤ê¤à¤Õー´é¤Î¡Ö¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬9·î4Æü¤è¤êÅ¸³«
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó ¥Õ¥êー¥ì¥ó ¥Õ¥£¥®¥å¥¢-¤à¤Õーver.-¡×¤ò9·î4Æü¤è¤êÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤ò¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÅßÉþ¤Î¥³ー¥È¤Ë¥Þ¥Õ¥éー¤ò¤·¤¿»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É½¾ð¤â¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê´é¤Ä¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¡§Ìó20cm
(C) »³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ