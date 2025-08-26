今年5月に「週刊文春」と「女性セブン」で、人気ボーイズグループ「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚予定であることが報じられていた趣里（34）。

8月25日配信の「Smart FLASH」では、2人揃って区役所を訪れる姿が報じられ、趣里のお腹はひと目でわかるほどぽっこりと膨らんでいたという。趣里は眼鏡とマスク姿、三山は変装することもなく堂々としていたそうで、2人で空き地の管理などを扱う部署を訪れていたと伝えられた。

描写からは幸せそうな光景が思い浮かぶが、趣里と三山の結婚をめぐっては“訳アリ”とされてきた。

「当初、2人の結婚は5月に発表される予定だったそうですが、週刊誌による結婚報道によって頓挫。7月に正式発表されるものと見られていましたが、それも結局見送られてしまいました。趣里さんの父親である水谷豊さん（73）も一人娘の結婚に大喜びでしたが、それも束の間。三山さんのスキャンダルには、相当困惑してしまったといいます。水谷さんは『女性セブン』の直撃取材に、『何も聞いていないのでね』と硬い表情を浮かべていたといいます」（週刊誌記者）

三山にスキャンダルが持ち上がったのは、趣里との結婚が報じられる約2週間前のことだった。

「4月24日発売の『週刊文春』で、三山さんが3年前に婚約していたYouTuberのRちゃんこと大野茜里さんに総額1億円以上貢がせていたと報じられたのです。三山さんの女性問題をきっかけに、2人は’24年2月に破局。三山さんと趣里さんが本格的に交際をスタートさせたのは、今年に入ってからだといいます。一連の報道を受けて、三山さんは5月下旬に所属事務所から独立し、BE:FIRSTとしての活動も一時休止することが発表されました」（前出・週刊誌記者）

趣里との結婚によって、水谷の“義理の息子”となる見込みの三山。しかしスキャンダルによって、水谷との俳優としての関係性も悪化してしまったという。

「三山さんは趣里さんとの結婚をきっかけに、水谷さんの個人事務所に入る計画があったといいます。この事務所には水谷さんと妻の伊藤蘭さん（70）が所属しており、趣里さんも業務執行社員として名を連ねています。水谷さんは三山さんを、公私ともに“ファミリー”として迎え入れる覚悟をしていたのではないでしょうか。

しかし三山さんのスキャンダルによって、この話は白紙に。水谷さんは過去のインタビューで“娘に対して一切干渉したことない”と語っており、これまでも趣里さんの交際を反対することはなかったそうです。ですが、自分と同じ分野で活動する芸能人となれば話は別。水谷さんは三山さんに対して、“自分の看板を預ける相手ではない”と判断したのです」（芸能関係者）

さらに水谷は、三山の俳優活動にも拒否反応を示しているという。

「三山さんはNHK連続テレビ小説『虎に翼』をはじめ、映画やドラマに出演するなど俳優としても軌道に乗り始めていました。しかし彼のスキャンダルに、水谷さんは怒り心頭。当初、嫁婿となる三山さんには“俳優として一流になってもらいたい”という期待もあったそうですが、今では『キミには俳優も無理だ』と三山さんを見限ってしまったといいます」（前出・芸能関係者）

そんななか飛び出た、趣里の“ぽっこりお腹”報道。水谷の怒りをよそに趣里と三山の間に新たな進展があれば、双方の関係はいっそうギクシャクしてしまいかねないという。

「2人が区役所を訪れていたと報じた『Smart FLASH』の報道によれば、2人は婚姻届を提出していたわけではなかったようです。趣里さんが実際に妊娠しているかどうかは不明ですが、もし妊娠していたとすれば、水谷さんは三山さんとの関係にいっそう頭を悩ませてしまうでしょう。

スキャンダルによって悪化してしまった三山さんのイメージは、依然として払拭されていません。また、趣里さんと三山さんが入籍を済ませているかどうかも判然としておらず、結婚の発表もないままです。やはり一つひとつ段階をきちんと踏まないと、世間からの納得は得られにくいでしょう。

水谷さんは自身の監督作品第4弾では、趣里さんとの初共演する構想も練っていたそうです。そのいっぽうで、趣里さんは結婚準備のため、10月期の連続ドラマの主演を辞退したとも聞きました。まずは、三山さんが公私ともに誠実な姿勢を見せ続けることが求められますが、このまま水谷さんを安心させることができなければ、父娘間の間でも溝が深まってしまうのではないでしょうか」（前出・芸能関係者）

芸能一家が直面する問題の行方は、果たして――。