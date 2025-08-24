この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『ガーコちゃんねる』の最新動画「FANG+、今後10年すごい！が、これ知らないと大損・・！」で、資産運用アドバイザーのガーコ氏が、FANG+（ファングプラス）投資信託の圧倒的なパフォーマンスと今後10年の成長性について熱く語った。



動画冒頭、ガーコ氏は「新ニーサの積み立て投資枠、ナンバーワンのリターンを叩き出し、今、飛ぶ鳥を落とす勢いのFANG+」と、その勢いに注目。「割高だ、ハイリスクだ、と、なんとなく敬遠していると、実は大きなロスを生み出す可能性が」と警鐘を鳴らし、「知らないと大損」を強調した。



動画では、FANG+の直近リターンについて「2024年8月からの1年間で年率プラス38%、直近3年では年率プラス45%、5年でもナンバーワン」と実績を紹介。加えて、「iFreeNext FANG+の純資産額、直近1年間で5000億円も増えてる」と人気の背景に言及した。



なぜこれほどの資金が集まるのか？その理由として、「高いリターンを出せる銘柄は新ニーサとの相性が抜群」と解説し、「同じ金額をS&P500とFANG+で投資した場合、リターンが大きいほど非課税のメリットも大きい」と、積み立て枠利用の有用性を数字で示した。



また、他の指数との比較にも触れ、「FANG+が5年間でプラス216%、NASDAQ100のほぼ2倍。S&P500やオルカンを大きく上回るパフォーマンス」と、驚異的な成績を強調。その上で、「リスクは高いが2倍にはなっておらず、意外と効率的」と独自の視点を述べている。



さらにガーコ氏は、FANG+を支える10社（Meta、Apple、Amazon、Netflix、Google、Microsoft、NVIDIA、Broadcom、ServiceNow、CrowdStrike）のビジネスモデルや業績を詳細に分析。「S&P500の時価総額の34%をたった7社で占め、成長を牽引している。その時価総額は日本市場全体の2倍以上」と述べ、ビッグテックの圧倒的な影響力を示した。



「AIは社会基盤となり、FANG+構成企業の成長は止まりません」「割高と言われながらも株価はずっと伸びてきた。普通の企業じゃ到底真似できない」と、今後も続く成長期待に自信をのぞかせる。



加えて「今さらオワコン？むしろ今からが本番」と現状を分析し、「10年前にも同じように“割高すぎる”と言われていたが、そこから株価は10倍以上に成長した。データを握る強みとM&A戦略で、今後も勝ち続ける企業群」と説いた。



動画の締めくくりでガーコ氏は、「知識は資産運用の武器。知らなければ大きなチャンスを逃すことになるので、ご自身の判断でしっかり情報収集し、長期視点でチャンスをものにしてほしい」と視聴者へメッセージを送った。