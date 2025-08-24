スネルが出産立ち会いで父親リスト入り 祝福と驚き広がる

ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地パドレス戦前にブレイク・スネル投手を「父親リスト」入りさせたと発表した。妻ヘイリーさんの出産に立ち会うため措置で、SNS上では祝福とともに、“勘違い”から一瞬肝を冷やしたファンも続出した。

オフに5年1億8200万ドル（約267億3400万円）の大型契約を結んだスネルは、前日22日（同23日）のパドレス戦に先発登板し7回6安打2失点の好投を見せていた。チームは敗れたものの存在感を示し、翌日に明るいニュースが広がった。

球団の発表を受け、ファンからは温かい声が続々と届けられた。「楽しみですね おめでとうございます」「スネル昨日はありがとうな！ よう投げてくれた！ 奥さんのサポート頑張ってね！」「スネル投手が父親リストに!? おめでとうございます」「無事に産まれますように」「ご家族が健やかでありますよう」「スネル出産に立ち会うんだ」「スネパパ めでたいお休みだ」と祝福ムードだった。

しかし中には、球団の投稿を見た際に「一瞬心配したよ、スネルファミリーを祝福」「ビビったよ！ 怪我したのかと思った」「（心臓が）一瞬止まったよ。トライネンかスネルが怪我したのかと思った」「ぶっちゃけ、少しビビったよ」「びびった……ILかと思った……」といった“勘違い”反応も。祝福と安堵の声で溢れ、試合前に話題となった。

ドジャースでは、大谷翔平投手が4月に真美子夫人の長女出産に合わせて「父親リスト」に入りチームを離れた経緯がある。（Full-Count編集部）