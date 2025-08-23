ホンダ「最新フィット」クールな“黒仕様”に反響あり！ 「見た目が最高！」「コスパ良い！」の声も！ リッター29km走れる「ブラックスタイル」に注目！

「見た目が最高！」「コスパ良い！」の声も！

ホンダ「フィット」は、2001年に初代が発売されて以来、多くのユーザーに親しまれてきたコンパクトカーです。

現行モデルは2020年に登場した4代目で、ホンダ独自の「低床FFプラットフォーム」を採用。

【画像】超カッコいい！ これが「フィット ブラックスタイル」です！（30枚以上）

全長3995-4095mm、全幅1695-1725mm、全高1515-1570mmというコンパクトなボディサイズながら、優れたユーティリティを実現しています。

黒仕様なフィットもカッコイイ！

ラインナップは「ベーシック」「ホーム」「RS」「クロスター」「リュクス」という個性豊かな5つのグレードが設定されます。

2025年7月11日に一部改良モデルが発売され、クロスターの内外装の一部カラーを変更。

エクステリアは、ドアミラーをブラック塗装からシルバー塗装へ、アウタードアハンドルをブラック塗装からボディ同色へ、リアライセンス ガーニッシュをボディ同色からシルバー塗装へ変更したほか、ボディカラーに専用色の「ボタニカル グリーン・パール」を新設定しました。

インテリアでは、ステアリングパネル、セレクトレバー エスカッションをブラックとしたほか、助手席ダッシュボード、およびアームレストをグレーからネイビーに変更しています。また、シート部サイドにライムイエローのステッチを追加しました。

さらに、全グレードで、フィット初採用となる「シーベッドブルー・パール」を追加するなど、カラーラインナップも変更しています。

そんなフィットの特別仕様車として、2023年1月から「ブラックスタイル」が設定されています。

ホームをベースとしたブラックスタイルですが、その名の通り内外装にブラックのアクセントを効果的に用いているのが最大の特徴です。

エクステリアでは、フロントグリルに上品なブラッククロームメッキが施されたほか、ブラック塗装のサイドシルガーニッシュや専用設計のフロントロアースカート、テールゲートスポイラーが精悍な印象を与えます。さらに、足元はベルリナブラック塗装が施された専用の15インチアルミホイールで引き締められています。

インテリアも同様に、ピアノブラック調の加飾で統一感を演出。特にステアリングスイッチやシフトレバー周り、さらにはドリンクホルダーなどの細部に至るまでブラックの装飾が施され、洗練された空間を完成させました。

先進の運転支援システム「Honda SENSING」や、コネクテッド機能「Honda CONNECT」といったフィットの標準装備も搭載されており、安全性と利便性も確保。

パワートレインは他のグレードと同様に、ガソリンエンジンとハイブリッドシステム「e：HEV」から選択可能で、燃費性能（WLTCモード）はe：HEV・2WDで28.9km／Lに達します。

今回の一部改良に伴い、ブラックスタイルにも新色のシーベットブルー・パールが追加されました。

加えて価格が変更され、217万2500円から273万7900円と、従来モデルから7万円前後引き上げられています。

※ ※ ※

このフィット ブラックスタイルに対して、SNS上を中心に「見た目が最高！」「ブラックで統一されたデザインがシンプルでありながら目を引く」「内外装の仕上げが一貫しており、視覚的にまとまりがある」といったデザインへの称賛の声が見られます。

また、「コストパフォーマンスが良いですね」「価格に対して高いクオリティが感じられる」「フィットの新しい選択肢として魅力的」など、好意的なコメントが寄せられました。