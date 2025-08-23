レクサス新「超高級ミニバン」に反響多数！ 「夢のような空間！」「社用車に欲しい！」など様々な意見が多数！ 一部改良モデルの「LM」に寄せられた声とは
レクサスは2025年7月17日、フラッグシップミニバン「LM500h」の一部改良モデルを発表しました。
改良モデルは8月1日より発売開始となります。
同車についてSNSを中心に反響の声が高まっています。
LMは2020年に高級ショーファードリブンMPV（高級ミニバン）として登場しました。
車名の「L」はレクサス最上級モデルを意味し、「Luxury Mover（ラグジュアリームーバー）」というコンセプトのもと、移動そのものを上質なくつろぎの時間に変えることを目的に開発されました。
2023年12月には2代目が登場し、日本市場にも導入されたことで大きく話題になりました。
ボディサイズは全長5125mm×全幅1890mm×全高1955mm、ホイールベース3000mm。プラットフォームはTNGA（Toyota New Global Architecture）「GA-K」を採用し、従来比でねじり剛性を約1.5倍へと強化しています。
エクステリアは空力性能を意識した「スピンドルボディ」デザインを採用し、存在感と機能美を両立させています。
インテリアは水平・垂直を基調とした広がりある設計で、4座の「EXECUTIVE」と6座の「version L」を設定。EXECUTIVEには48インチの大型ディスプレイや前後席を仕切るパーティションを装備し、完全なプライベート空間を提供しています。
パワートレインは2.4リッター直列4気筒ターボに、前後モーターを組み合わせたハイブリッドシステムで、最高出力は371馬力を発揮します。6速ATとAWDを組み合わせ、力強さと静粛性を兼ね備えます。
安全装備として「Lexus Safety System +」や高度運転支援「Lexus Teammate」も標準搭載されています。
2025年8月1日に発売される改良モデルは、静粛性と快適性のさらなる向上が図られています。
リアホイールハウスやバックドア周辺に制振材・吸音材を追加し、走行中のノイズを軽減。
また、EXECUTIVEではパワースライドドアのスイッチをリアセンターコンソールへ移設し、自然な姿勢で操作可能にしています。
さらに、小物を置けるトレイやダウンライトの追加、室内照明の明るさ調整幅拡大など、細部にまで改良が加えられています。
一部改良が加えられたLMに対し、SNSを中心に様々な声が寄せられています。
「これぞ、真のラグジュアリー！」「まさに夢のような空間」といった高級すぎる内外装に感嘆の声が多く見られています。
さらに、「これで出張とか行きたい」「社用車に欲しい。（無理）」と言った、妄想が膨らんでいるユーザーも多いようです。
ラグジュアリーミニバンとして、さらなる静粛性と利便性を手に入れたLMは、まさに「移動するラウンジ」と呼ぶにふさわしい存在へと進化しています。