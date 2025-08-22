この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「プロはこういう不動産に投資します。儲かる物件と投資法を大公開！」と題した動画で、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が初心者からベテランまで悩みがちな「買っていい物件・買ってはいけない物件の見極め方」を徹底解説した。



動画冒頭で木村氏は「実際に目の前に物件が出た時、本当にこれでいいのか？買った後どうなるのか不安になる」と、多くの視聴者の率直な悩みに共感。そこで「不動産投資で買ってはいけない7つの物件タイプ」を公開し、サブリース問題から地方・築古物件の落とし穴まで、実例とともに注意点を明かした。



木村氏はまずサブリース（家賃保証契約）について「家賃を保証してくれるが、保証金額が下がるリスクがある上に、契約者側からサブリースをやめるのが極めて困難」と強調。「自分の権利が弱くなる契約は避けた方がいい」と警鐘を鳴らした。



また、「築古木造＆長期融資」「地方のワンルーム」「大学・工場頼みの需要一本槍」「パッケージ型新築」など、つい手を出しがちな事例を具体的数字を交えて紹介。「節税目的で偽物のロレックスを買うような投資は危険。本物の土地価値が高い物件を狙おう」と独自の視点を披露した。



一方で、稼げる事例として「郊外や地方中核都市で、路線価の8割以上の土地付き物件、利回り10％以上、長めのローンでフルローンを組み、安定した家賃収入と売却時リターンの両取りを狙う」手法を紹介。「250万の自己資金が2回の取引で1億になる――10回やれば5億も現実的。“都心ワンルーム信仰”に縛られず、地方の優良立地でくり返すことが資産形成の王道」とアピールした。



動画の締めくくりでは「こういったノウハウを使いこなせば、初心者でも方向性さえ間違えなければ“むちゃくちゃ困る”ことはない」と視聴者にエールを送った。