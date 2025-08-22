この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「【エアコンが効く家】実証済み！これで差がつく夏が快適になる裏技3選！」に登場した注文住宅マイスターの杉浦一広氏が、夏を快適に、そして省エネで過ごすためのテクニックについて語った。杉浦氏は「ちゃんとやったら、本当に涼しくなるから。夏は本当に巨大なメリットがある。エアコンいらない可能性があるよ」と、自身も実践してきた裏技の効果を力説する。



今回の動画テーマは「夏を快適に過ごす裏技」。「前回もエアコンの完全版ぐらいのものをいろいろお聞きしましたけど、でも、それだけじゃないみたいな。もっといっぱいあって」と司会者から聞かれると、杉浦氏は「家が涼しくなる裏技はいっぱいある」と胸を張る。



最初に挙げたのは「氷柱」だが、“今どき氷屋のアンちゃんはいない”と現実的な笑いを交えつつ、主にベランダ タープやグリーンカーテンの重要性を語る。「一番いいのは、グリーンカーテンね。植物を生やすんです。アサガオやゴーヤなどのツル系を1階から2階までネットで覆うのが最強」と杉浦氏。「これが強力だ。家を覆うくらい育ったら、最強に涼しい夏かも」と力説した。



さらに「グリーンカーテンのネットは外壁から離して」「外壁に這わせるのはダメ。根や葉がくっつくと剥がせなくなったり、漏水のもとになる」と具体的な注意点も紹介。また、「植物は蒸散するからミストと同じ効果がある」「グリーンカーテンの内側の窓は開けず、北側の窓を開けて風を通すのがコツ」と専門家ならではの解説が続く。



動画ではさらに「エアコンの室外機には屋根をつけて日陰にするのが一番」「エアコンはこまめに切らず、できれば付けっぱなしがいい」と、電気代を抑えながら効率を上げる実践法も紹介。杉浦さんは「帰ってきて30度以上になった部屋にエアコンをつけても、質量のある天井や壁が温まっているから、簡単に冷えない」とその理由を語り、「ずーっとかけっぱなしでも、ちゃんと遮熱すれば電気代はむしろ安くなる」と断言した。



最後に「どうしようもなくなったら氷の柱を」「命のためだったら、我慢するんじゃなくてグリーンカーテン。我慢しなくてよくなる」と締めくくり、命を守る“夏の快適テクニック”として、グリーンカーテンの普及も呼びかけた。