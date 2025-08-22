米男子ゴルフツアーのプレーオフ最終戦「ツアー選手権」初日（２１日＝日本時間２２日、ジョージア州アトランタのイーストレークＧＣ＝パー７０）、年間ポイント上位３０人が出場し、優勝者が年間王者となる大会で松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、３ボギーの６９で１アンダー、首位と８打差の２１位だった。

昨年までは年間ポイント数に応じて、スコアに差をつけるハンディキャップ方式で開催されていたが、今年から３０人がイーブンパーでスタートする方式に変更となった。優勝賞金は１０００万ドル（約１４億８０００万円）で最下位でも３５万５０００ドル（約５２５０万円）を獲得する。

初の年間王者を狙う松山は「ビッグスコアにはつながらなかったですけど、もう少しでロースコアを出せそうな雰囲気になってきたので、そこはすごく良かった」と手応え十分。その上で「５、６アンダーを出していかないと追い付けない数字なんでしっかり頑張りたいと思います」と意欲を語っていた。

今大会を中継す

る「ゴルフネットワーク」で解説を務める内藤雄士は松山のコメントにつて「比較的ポジティブなインタビュー。前向きに感じたので、内容的には悪くなかったってことですよね。流れが良くなっていけば、いいスコアも出せる。爆発してもらいたいですね」と語っていた。