¡ÖÌÀ³Î¤Ê¿ä¤·¥Á¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿¡×¥¢¥ª¥¢¥·ºî¼Ô¤Î¾®ÎÓÍ¸ã¤µ¤ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«
½µ´©¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Çº£Ç¯6·î¤Þ¤Ç10Ç¯´ÖÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Âç¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¡£
J¥ê¡¼¥°¤ÎÃË»Ò¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤òÉñÂæ¤È¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÄ°æ°±¿Í¡Ê¤¢¤ª¤¤¡¦¤¢¤·¤È¡Ë¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£2026Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á2´ü¤ÎÊüÁ÷¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ª¥¢¥·¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï20Æü¡¢¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ùºî¼Ô¤Î¾®ÎÓÍ¸ã»á¤¬¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ä¾É®¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢WE¥ê¡¼¥°½êÂ°¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤Îº£µ¨´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÀÖ°æ½¨°ì»á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°¦É²FC¤Ç¸½Ìò»þÂå¤«¤éÂç¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£°¦É²¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¤Î¤¿¤á¤ËÄ¾ÀÜ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÎÓ»á¤Ï°¦É²¸©½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢°¦É²FC¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
2004Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Þ¤Ç°¦É²FC¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2016Ç¯¤«¤é¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿ÀÖ°æ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹Åç¤Ï17Æü¡¢WE¥ê¡¼¥°Âè2ÀáINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µÀï¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡Ê2¡»1¡Ë¡£
¾®ÎÓ»á¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢¡ÖWE¥ê¡¼¥°¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ³Î¤Ê¿ä¤·¥Á¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ°æ´ÆÆÄ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¥ì¥¸¡¼¥Ê¤òº£µ¨Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹Åç¤Ø¤ÎÇ®Îõ¤Ê»×¤¤¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¾®ÎÓ»á¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤È¤â¤ËÀÖ°æ´ÆÆÄËÜ¿Í¤È¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦Àõ¸«½©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àõ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀÖ°æ¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥¥ã¥é¡£1´¬¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢2´¬¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿á¤½Ð¤·¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
J¥æ¡¼¥¹¤òÉÁ¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ö¥¢¥ª¥¢¥·¡×¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡ª¼èºà¡¦¸¶°Æ¶¨ÎÏ ¾åÌîÄ¾É§»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤µ¤é¤Ã¤È2´¬¤ÎÍ½¹ð¤â¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¤âÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£