¡¡ÌÜÀè¤Î£±¾¡¤Ç¤Ï¡¢¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ù¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï£²£±Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£±£²¡½£±£°¤Ç£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿»³¸ý¹Òµ±³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£´²ó¤Ë£·¹æ£³¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢£²£°Æü¤Î»î¹ç¤«¤é£´ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡£»Ë¾å£±£µ¿ÍÌÜ¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¤Ê¤ÉÂÇËÀ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢£¸¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ñ¡¦¥¿¥¤µÏ¿¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿»³¸ý¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£Á°È¾Àï¤ÏÆó·³Ä´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¸·î£µÆü¤Ë°ì·³¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤«¤é£³»î¹ç¤Ç·×£µËÜÎÝÂÇ¤È¸Ç¤áÂÇ¤Á¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¡Ê£¶£°¡Ë¤â¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÉñÂæÎ¢¤Ï¡Ö²Ð¤Î¼Ö¡×¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ÑºÇ²¼°Ì¤Ë¤¢¤¨¤°¥Á¡¼¥à¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¡ÖºÇÃÙ¡×¤Ç£´£°¾¡¤ËÅþÃ£¡£¼Ú¶â¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î¡Ö£²£´¡×¤Ç¡¢¾¡Î¨¤â£³³ä£¸Ê¬£µÎÒ¤È¥É¥í¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¹þ¤ó¤À¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²¿¤éÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¾¡Î¨¤ò¥·¡¼¥º¥ó´¹»»¤¹¤ë¤È£µ£³¾¡£¸£·ÇÔ¡Ê¾¡Î¨£³³ä£·Ê¬£¹ÎÒ¡Ë¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£²¾¤Ë¤³¤Î¿ô»ú¤¬¸½¼Â²½¤¹¤ì¤Ð¡¢µåÃÄµÏ¿¤È¤·¤Æ¤Ï£±£¹£¸£³Ç¯¤ÎµåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¾¡Î¨¡Ê£³³ä£¶Ê¬£±ÎÒ¡á£±£³£°»î¹ç¤Ç£´£³¾¡£·£¶ÇÔ£±£±Ê¬¤±¡Ë¤Ë¼¡¤°ÉÔÌ¾ÍÀµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤é¤ËÈá´ÑÅª¤Ê¿ô»ú¤âº£¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤ÏÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¾¡Î¨¤ò¾å²ó¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Ä¤ê£³£¶»î¹ç¤Ç£±£±¾¡°Ê¾å¡Ê°ú¤Ê¬¤±¤Ï¹ÍÎ¸¤»¤º¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥·¡¼¥º¥ó£¹£±ÇÔ¤òºòµ¨µÏ¿¤·¤¿£µ°Ì¡¦À¾Éð¤È¤Ï£·¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¡£¸½¾õ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤È¸À¤¨¤ë¡£µåÃÄ¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¾¡Î¨£³³äÂæ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£µÅÙ¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï°ËÅì¶Ð´ÆÆÄ¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£±£·Ç¯¤Î¾¡Î¨£³³ä£¸Ê¬£³ÎÒ¡Ê£±£´£³»î¹ç¤Ç£µ£´¾¡£¸£·ÇÔ£²Ê¬¤±¡Ë¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¥¤¥Ð¥é¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ²¿¤È¤«£±£¶¾¡°Ê¾å¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¾¡Î¨£´³äÂæ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£