プロ野球ロッテの元監督で野球解説者の伊東勤氏（61）が2024年7月1日にユーチューブを更新し、ロッテ佐々木朗希投手（22）に苦言を呈した。佐々木は今シーズン9試合に先発して5勝2敗、防御率1.96、クオリティスタート（QS＝6回以上を投げて自責点3以内）達成率は77.8％だ。「1年間通して働くということもない」先発ローテーションの一角としてチームに貢献する一方で、今シーズンここまで2度出場登録を抹消されている。6月13日に右