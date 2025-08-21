この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【不動産投資】この物件は買ってはいけない！失敗しない投資方法を紹介します！」と題して、初心者にも分かりやすく「失敗しない買い進めの極意」を徹底解説した。



動画冒頭で木村氏は、不動産投資のシミュレーションとして「6億、6億ってCMでやってるじゃないですか。だけどあんなに当たらないでしょ？当たらないです。これ、当てに行けているじゃないですか。300万が6億になっちゃうから」と強調。「これ買い進めって非常に大事ですよね」と“買い進める”重要性を熱く語った。



視聴者からの「どんな物件を選んで買い進めればいいのか分からない」という悩みに対し木村氏は、不動産投資を始めたばかりの人が“最初に避けるべき”３つの物件例を挙げながら、「買い進めで失敗すると、後が続かなくなる。最初の三棟までが特に重要」とアドバイス。「1投目は小さくても成功体験を積んでください」「勢いだけでいきなり豪邸とか高額アパートに突っ込むと、失敗のリスクが高まる」と忠告した。



物件選びのポイントについては「築古物件や地方の不人気エリア物件、特殊な間取りやテナント付き物件は初心者にはオススメしません」「利回りの数字だけに惑わされないことが大切」と冷静な視点も強調。さらに、「ドラクエだって、いきなりバルモス（ボス）から戦わない。段階を踏んで経験値を積み上げていくことが、不動産投資でも大切」と、独自のたとえ話で分かりやすく解説した。



さらに木村氏は“買い進め”によって生まれるメリットを解説。「投資効率の高さから、単利の物件でも再投資を繰り返すことで実質「複利」効果が得られ、加速度的に資産が膨らむ」「複数ジャンル・エリアで物件を分散所有すれば収入が安定し、リスク分散もできる」と、資産形成の全体像を力説。「300万円で小さく始めて徐々に規模を拡大し、10棟、20棟と買い進めていけば“6億円”も現実的」と説いた。



また、「最初から最高の物件を探す必要はない。間違えず、しっかりとした基準で買い進めていくことが一番大切」とし、「初心者こそ小さな成功体験を積み重ねながら経験値を上げてほしい」と呼びかけた。



動画終盤では「学んでいけば、手が出せる物件が増えていく。お金を増やす思考に変えよう」「情報は常にアップデートしていくべき」と締めくくり、情報収集の大切さも強調。