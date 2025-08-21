DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬Ëõ¾Ã¡¡17Æü¤ËÉüµ¢ÅÐÈÄ¡Ä5²ó1¼ºÅÀ¤âÇòÀ±¤Ê¤é¤º¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¾º³Ê
¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ïº£µ¨19ÀèÈ¯¤Ç4¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.20
¡¡21Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸ø¼¨¤Ç¡¢DeNA¤ÏÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£Æ£Ï²¤Ï17Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Ë°ÜÀÒ¸å½éÀèÈ¯¡£5²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ1»Íµå5Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤¬¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï2022Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·Ð¤Æºå¿À¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¡£Ìó2Ç¯È¾¤òÊÆµå³¦¤Ç²á¤´¤·¡¢º£Ç¯7·î¤ËDeNA¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï·×3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£6Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¤Ï4²óÅÓÃæ5¼ºÅÀ¡¢7»Í»àµå¤òÍ¿¤¨¤ëÍðÄ´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢17Æü¤Î1·³Éüµ¢ÅÐÈÄ¤Ï¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£Ä¾¸å¤Ë¸åÂ³¤¬ÂÇ¤¿¤ì¡¢2022Ç¯9·î23Æü¤Î¹ÅçÀï°ÊÍè¡¢1059Æü¤Ö¤ê¤ÎNPB¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö½éÅÐÈÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·ÆâÍÆ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤ºÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡10Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¹ÅçÀï¡Ê²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÇÍ½¹ðÀèÈ¯Åê¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£6·î6Æü¤Ë4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î6Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤Ï19ÀèÈ¯¤Ç4¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.20¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë