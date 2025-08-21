全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・恵比寿のヱビスビール記念館『YEBISU BREWERY TOKYO』です。

原点の地で伝統と革新の味を楽しむ

恵比寿の街と共に歩んできた「ヱビスビール」のルーツを学び（ミュージアム）、現在を体感し（ブルワリー）、未来を語り楽しむ（タップルーム）大人のテーマパークのような場所だ。

昨年開館した時はそりゃもう街が沸いたに違いない。興奮するのは36年ぶりにこの地でビール醸造が再開されたこと。しかもすぐそこで仕込むフレッシュな味が、ここしかない味が、昼から飲めるとは……いやあ書いてるそばから喉が鳴る。

YEBISU∞BLACK（ヱビスインフィニティブラック）1200円、YEBISU∞（ヱビスインフィニティ）1200円

『YEBISU BREWERY TOKYO』（左）YEBISU∞BLACK（ヱビスインフィニティブラック）1200円 （右）YEBISU∞（ヱビスインフィニティ）1200円 過去に思いを馳せ現代風に蘇らせた。ブラックは香り高い味をコーヒーのように味わってほしいと銅のマグで提供

看板「ヱビスインフィニティ」はかつて恵比寿工場で使っていたヱビス酵母を再選抜して復活させるなど、伝統を大切にしつつ現代らしさも取り入れた爽やかな味。「ブラック」は芳醇な麦芽の深みにほのかな柑橘の香り。発祥の地で新たに花開くビール文化を楽しもう！

『YEBISU BREWERY TOKYO』統括マネージャー 小野寺哲也さん

統括マネージャー：小野寺哲也さん「ヱビスビール記念館をリニューアルして開館した施設です」

『YEBISU BREWERY TOKYO』恵比寿工場で使用した釜も展示

恵比寿『YEBISU BREWERY TOKYO』

［店名］『YEBISU BREWERY TOKYO』

［住所］東京都渋谷区恵比寿4-20-1恵比寿ガーデンプレイス内

［電話］03-5423-7255

［営業時間］12時〜20時、土・日・祝は11時〜19時

［休日］火（祝の場合は翌水休）、年末年始

［交通］JR山手線ほか恵比寿駅東口から徒歩10分

※画像ギャラリーでは、ローストビーフをたっぷり挟んだサンドの画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「注ぎたて生ビールの店8選 感動すること間違いなしの注ぎ分け」では、生ビールの旨さ、香りを閉じ込めるおいしい装置である泡を生み出すべく、注ぎ方にこだわる名店をご紹介！